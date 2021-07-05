В Улан-Удэ инвалида незаконно сняли с учёта нуждающегося в жилье

Мужчина обратился в прокуратуру



В прокуратуру обратился житель Октябрьского района Улан-Удэ по вопросу о нарушении его жилищных прав.



Мужчина является инвалидом 2 группы, ранее состоял на учёте в качестве нуждающегося в жилье, предоставляемом по договору социального найма по категории «Граждане, страдающие тяжёлой формой хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание граждан в одной квартире».



Установлено, что в январе 2021 года на основании распоряжения администрации Октябрьского района Улан-Удэ заявитель снят с учёта нуждающегося в жилом помещении.



Руководителю администрации внесено представление, по результатам рассмотрения которого инвалид восстановлен на учёте.



Кроме того, прокурор района обратился в суд с иском к администрации Улан-Удэ о возложении обязанности по предоставлению инвалиду вне очереди жилого помещения по договору социального найма, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

