 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 июля

04 июля

Популярное

В Улан-Удэ инвалида незаконно сняли с учёта нуждающегося в жилье

В Улан-Удэ инвалида незаконно сняли с учёта нуждающегося в жилье
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина обратился в прокуратуру 

В прокуратуру обратился житель Октябрьского района Улан-Удэ по вопросу о нарушении его жилищных прав.

Мужчина является инвалидом 2 группы, ранее состоял на учёте в качестве нуждающегося в жилье, предоставляемом по договору социального найма по категории «Граждане, страдающие тяжёлой формой хронического заболевания, при котором невозможно совместное проживание граждан в одной квартире».

Установлено, что в январе 2021 года на основании распоряжения администрации Октябрьского района Улан-Удэ заявитель снят с учёта нуждающегося в жилом помещении.

Руководителю администрации внесено представление, по результатам рассмотрения которого инвалид восстановлен на учёте.

Кроме того, прокурор района обратился в суд с иском к администрации Улан-Удэ о возложении обязанности по предоставлению инвалиду вне очереди жилого помещения по договору социального найма, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии пронёс гашиш в изолятор
Житель Бурятии пронёс гашиш в изолятор
Общество, 05.07.2021
Мужчина получил условный срок 
В Улан-Удэ сегодня будет жарко
В Улан-Удэ сегодня будет жарко
Общество, 05.07.2021
Воздух прогреется до +30
Было — стало: Где мышонок-шахматист?
Было — стало: Где мышонок-шахматист?
Общество, 04.07.2021
«То ли кот проголодался, то ли местные бродяги удачно пополнили пункт приёма цветмета…»
Улан-удэнская школа №56 выиграла грант почти на миллион
Улан-удэнская школа №56 выиграла грант почти на миллион
Общество, 04.07.2021
На средства гранта проложат пешеходную тропу на Верхней Берёзовке
Назван медальный план российских боксёров на Олимпиаду в Токио
Назван медальный план российских боксёров на Олимпиаду в Токио
Общество, 04.07.2021
В составе сборной России спортсменка из Бурятии Людмила Воронцова
После скандала Анфиса Чехова извинилась перед бурятками
После скандала Анфиса Чехова извинилась перед бурятками
Общество, 04.07.2021
Телеведущая Анфиса Чехова попросила «простить её, дуру грешную»
В Бурятии на блокпостах проверили 18 тысяч автомобилей
В Бурятии на блокпостах проверили 18 тысяч автомобилей
Общество, 04.07.2021
Зампред правительства Бурятии считает, что посты контроля на дорогах приведут к нужному результату
Анфису Чехову обвинили в расизме из-за слов про бурятское лицо
Анфису Чехову обвинили в расизме из-за слов про бурятское лицо
Общество, 04.07.2021
Жительницы Бурятии «атаковали» страницу телеведущей Анфисы Чеховой, требуя извинений
Число погибших от коронавируса в Бурятии превысило 1300 человек
Число погибших от коронавируса в Бурятии превысило 1300 человек
Общество, 04.07.2021
Спустя неделю после локдауна ситуация с COVID-19 остаётся напряжённой
Одинокое пианино и танец: Появилось видео с Аделиной Сотниковой на Байкале
Одинокое пианино и танец: Появилось видео с Аделиной Сотниковой на Байкале
Общество, 04.07.2021
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова работала вместе с молодым композитором
Здание Бурятского хореографического колледжа реконструируют
Здание Бурятского хореографического колледжа реконструируют
Общество, 04.07.2021
Работы по проекту реконструкции были задержаны из-за переноса бомбоубежища
Иркутская область ужесточила ограничения из-за COVID-19
Иркутская область ужесточила ограничения из-за COVID-19
Общество, 04.07.2021
Приостановили работу театров, саун, фудкортов и др.
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 04.07.2021
В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^