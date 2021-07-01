В Улан-Удэ дачники пожаловались в прокуратуру на отключения света

В деле разбиралась прокуратура



Жители дачного некоммерческого товарищества «Современник» в Улан-Удэ обратились в прокуратуру с вопросом о частом отключении электроэнергии.



Установлено, что отключения электроэнергии связаны с перегоранием элементов предохранителей из-за повышенных нагрузок, сообщили в прокуратуре.



Для обеспечения безаварийной работы оборудования необходима его замена.



- Директору филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» прокурор Советского района внёс представление. По результатам его рассмотрения произведена замена рубильников на автоматические выключатели с увеличенной выдержкой времени. Кроме того, произведены работы по замене опор линий электропередачи, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

