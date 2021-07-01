Иркутские тяжёлоатлетки завоевали медали первенства России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

В соревнованиях в Башкирии принимали участие юниорки 15-23 лет



Спортсменки Иркутской области завоевали шесть медалей на первенстве России по тяжёлой атлетике среди юниорок 15-23 лет. Турнир проходит с 25 июня по 2 июля во Дворце спорта «Нефтехимик» в Салавате.



Иркутянка Анастасия Ломакина в весовой категории 81 кг выиграла бронзовую медаль в рывке с результатом 86 кг, серебряную награду в толчке с результатом 106 кг. В сумме двоеборья 192 кг Анастасия заняла третье место. Спортсменка тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко у Виктора Доничева.



Уроженка Зимы, мастер спорта России Таисия Чижикова в весовой категории свыше 87 кг завоевала золотую медаль в рывке с результатом 105 кг, серебряные награды в толчке с результатом 126 кг и в сумме двоеборья с результатом 231 кг. Таисия занимается под руководством Сергея Пугачёва и Артура Абдулмеджидова, первый тренер – Павел Блинов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

