Работы планируют закончить в середине июля
В Иркутской области на острове Ольхон приступили к благоустройству мыса Бурхан и прилегающих территорий. Проект под названием «Три души Ольхона» предполагает прокладку дорожек, смотровых площадок, восстановление биоразнообразия, установку знаков навигации.
По словам руководителя регионального агентства по туризму Екатерины Сливиной, данный проект реализуется в рамках Года Байкала и ориентирован на сохранение и восстановление уникальной природной территории, визитной карточки острова Ольхон.
Часть работ уже выполнена, в последние выходные июня на мысе Бурхан работали команды добровольцев, подрядных организаций. Установлены пять информационных стендов, готова и уже активно используется туристами смотровая площадка, установлены стелы меценатов, на которых размещены первые названия компаний, людей, внесших значительный вклад в сохранение территории мыса, который подвергается большой антропогенной нагрузке.
– Проект обустройства победил во всероссийском открытом конкурсе «Мыс Бурхан» в 2017 году, прошёл необходимые согласования, обсуждался с местными жителями. Всего в 2021 году для этого проекта будет потрачено более 1 млн рублей, – рассказала руководитель фонда «Подари Планете Жизнь» Наталья Еремеева.
Планируемый срок окончания работ – 15 июля 2021 года. За две недели должны установить ещё три навигационные панели, два информационных стенда и один информационный стенд-триптих. Организаторы проекта приглашают присоединиться всё активное сообщество к реализации этого проекта.
Напомним, что этот год в Иркутской области объявлен Годом Байкала. В план включено 66 мероприятий, охватывающих все направления деятельности по сохранению и развитию Байкальской природной территории: экологическое, научное, туристическое, просветительское, культурное и другие. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
На Ольхоне благоустраивают мыс Бурхан
Общество, Фото:
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