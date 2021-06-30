В Бурятии общественники нашли опасную сцену









Эксперты центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Бурятии направили в администрацию Заиграевского района обращение с просьбой устранить серьёзные недочёты на открытой сцене в селе Новоильинске. Нарушения общественники обнаружили во время рейда по благоустроенным общественным пространствам, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.За прошедший месяц общественники побывали в пяти населённых пунктах Заиграевского района. Проверке подверглись спортплощадка и беседка в селе Шабур; общественная и дворовая территории в селе Усть-Брянь; парковая зона в селе Новая Брянь; двор многоквартирного дома и небольшая площадь мемориального комплекса в поселке Горхон. Здесь у общественников были несущественные замечания. Их подрядчики устранили в ходе приёмки объектов.Однако в селе Новоильинск, где была оборудована открытая сцена, предназначенная для праздничных и иных массовых мероприятий, замечания и нарушения, выявленные активистами, устранить быстро невозможно.Выяснилось, что при строительстве данного объекта были использованы не очень качественные материалы и выбрана ненадёжная форма конструкции, а значит, использование сцены представляет реальную угрозу. Острые углы её основания могут повредить одежду или ранить человека, а при большом скоплении народа существует возможность её обрушения, заявили в ОНФ.- По ряду серьёзных недочётов благоустройства новоильинской открытой сцены мы направили запрос в районную администрацию с просьбой устранить их. По основной части наших замечаний, касаемых остальных проверенных объектов, администрация района и сельских поселений оперативно отрабатывают. Это говорит об их заинтересованности в общественном контроле, в котором важную роль занимает и участие неравнодушных жителей – каждого из нас. Убеждён, что учёт мнения граждан в программах благоустройства городской среды, а также грамотное межведомственное взаимодействие сделают среду, где мы живём, комфортной для каждого, что и было изначально идейно заложено в федеральной программе, - прокомментировал активист ОНФ в Бурятии Виталий Иванов.