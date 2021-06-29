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В Бурятии открыты отели и турбазы из утверждённого реестра

В Бурятии открыты отели и турбазы из утверждённого реестра
Общество,  Фото:pixabay.com
Заехать могут отдыхающие, оплатившие бронь и имеющие прививки или отрицательный тест

В Бурятии для местных туристов и отдыхающих по чартерной программе на период самоизоляции открыты только туробъекты из реестра, утверждённого оперштабом по данным министерства туризма. Главные условия допуска – это забронированные и оплаченные до 23 июня 2021 года места, наличие результата теста или прививки.

- Реестр турбаз и туробъектов составлялся с учётом противоэпидемических мер, которые обеспечиваются на этих объектах. В них организован особый дезинфекционный режим, термометрия, контроль заселения с отрицательными результатами лабораторного исследования на COVID-19 или людей, завершивших вакцинацию. Главная задача – исключить неорганизованный туризм, когда нет возможности обеспечивать и контролировать необходимый объём профилактических мер, - сообщает пресс-служба министерства туризма республики.

К подтверждающим документам бронирования и оплаты гостиницы или отеля относятся:
- бланк подтверждения бронирования от сайтов бронирования с контактными телефонами гостиницы (booking.com, ostrovok и т.д.);
- фирменный бланк организации – коллективного средства размещения с подтверждением бронирования;
- документ, подтверждающий бронирование, с подписью руководителя и печатью организации – коллективного средства размещения.

Для заселения в коллективные средства размещения необходимо иметь результаты лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, ИХА, полученного не ранее чем за 72 часа до дня заселения, либо сертификат установленного образца о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции.

Утверждённый перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих приём и размещение в период ограничительных мер, можно посмотреть на сайте министерства туризма РБ.
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