Спортсменки из Бурятии взяли медали турнира «Юный стрелок России»

Общество, Фото: предоставлено минспорта Бурятии

Юниорки завоевали золото и серебро



С 23 июня в Ижевске проходят всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия «Юный стрелок России».

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Среди девушек до 17 лет в стрельбе из пневматического пистолета отличились юниорки из Бурятии. Елена Белоновская заняла первое место. Мария Островская взяла серебряную медаль.



- Тренер девушек Александр Кузьмин из спортивной школы олимпийского резерва 2-ДОСААФ, - сообщили в минспорта Бурятии.

