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Спортсменки из Бурятии взяли медали турнира «Юный стрелок России»

Спортсменки из Бурятии взяли медали турнира «Юный стрелок России»
Общество,  Фото:предоставлено минспорта Бурятии
Юниорки завоевали золото и серебро

С 23 июня в Ижевске проходят всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия «Юный стрелок России».

Среди девушек до 17 лет в стрельбе из пневматического пистолета отличились юниорки из Бурятии. Елена Белоновская заняла первое место. Мария Островская взяла серебряную медаль.

- Тренер девушек Александр Кузьмин из спортивной школы олимпийского резерва 2-ДОСААФ, - сообщили в минспорта Бурятии. 
спорт пулевая стрельба
 
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