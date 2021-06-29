Юниорки завоевали золото и серебро
С 23 июня в Ижевске проходят всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия «Юный стрелок России».
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Среди девушек до 17 лет в стрельбе из пневматического пистолета отличились юниорки из Бурятии. Елена Белоновская заняла первое место. Мария Островская взяла серебряную медаль.
- Тренер девушек Александр Кузьмин из спортивной школы олимпийского резерва 2-ДОСААФ, - сообщили в минспорта Бурятии.
Спортсменки из Бурятии взяли медали турнира «Юный стрелок России»
Общество, Фото:
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