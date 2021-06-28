Уровень Уды за сутки не изменился
Администрация Улан-Удэ сообщила данные о гидрологической обстановке на 28 июня.
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Уровень воды в Селенге составляет 132 cм (+1 см за сутки). ⠀
Уровень воды в Уде 140 см (0 см за сутки).⠀
До выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды должен составлять: ⠀
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- В Селенге - не менее 230 см. Критической считается отметка в 330 см. ⠀
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- На реке Уда - 230 см, критическая отметка - 400 см.⠀
В Улан-Удэ уровень рек не вызывает опасений
Общество, Фото:
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