В Улан-Удэ уровень рек не вызывает опасений

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Уровень Уды за сутки не изменился



Администрация Улан-Удэ сообщила данные о гидрологической обстановке на 28 июня.

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Уровень воды в Селенге составляет 132 cм (+1 см за сутки). ⠀

Уровень воды в Уде 140 см (0 см за сутки).⠀



До выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды должен составлять: ⠀

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- В Селенге - не менее 230 см. Критической считается отметка в 330 см. ⠀

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- На реке Уда - 230 см, критическая отметка - 400 см.⠀



