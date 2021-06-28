Ушла из жизни бывший главный педиатр Бурятии

Общество, Фото: предоставлено минздравом РБ

За время работы Ларисы Перепановой младенческая смертность в республике уменьшилась в разы



25 июня на 75-м году ушла из жизни заслуженный врач Российской Федерации и Республики Бурятия Лариса Сергеевна Перепанова. 18 лет, с 1988 по 2006 год, она возглавляла педиатрическую службу Бурятии, сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.

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Лариса Сергеевна родилась 16 октября 1946 года в Улан-Удэ. Окончила педиатрический факультет Томского государственного медицинского института. Начинала трудовую деятельность врачом-неонатологом в городском родильном доме № 1. В 1974 году перешла врачом-педиатром в детское отделение республиканской больницы, куда поступали дети с наиболее тяжёлой патологией со всех районов республики. Дежурства, ежемесячные командировки в районы, экстренные вызовы по санитарной авиации – Лариса Сергеевна работала интенсивно, с полной отдачей.

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В 1977 году как перспективный специалист она была направлена в клиническую ординатуру во 2-й Московский ордена Ленина государственный медицинский институт. После его окончания вернулась в Бурятию и была назначена заведующей детским отделением республиканской больницы. На этой должности она проработала восемь лет. За этот период в отделении было внедрено свыше 50 новых методов диагностики и лечения, расширено число коек для лечения детей с патологией крови, внедрено догоспитальное обследование больных детей, увеличены объёмы выездной работы. При активном участии Ларисы Сергеевны впервые в республике была открыта детская реанимация.

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В 1988 году Лариса Перепанова была назначена заместителем главного врача республиканской больницы имени Семашко по детству, одновременно исполняла обязанности внештатного главного педиатра министерства здравоохранения республики. В 1992 году Лариса Сергеевна была переведена в аппарат минздрава республики на должность заместителя начальника управления лечебно-профилактической помощи и одновременно главного педиатра. В 2002-2006 годах работала заместителем начальника отдела охраны материнства и детства.



Основным направлением её деятельности стало совершенствование работы службы охраны материнства и детства в республике, снижение младенческой смертности, уровень которой значительно превышал среднероссийский показатель. Работа требовала большого напряжения.



- Лариса Сергеевна внесла большой личный вклад в подготовку многих республиканских целевых программ, в рамках которых было проведено оснащение современным оборудованием отделений и палат реанимации новорождённых в детских больницах и отделениях ЦРБ. Впервые в лечении новорождённых была использована заместительная терапия искусственным сурфактантом, - сообщили в пресс-службе минздрава.



Совместно с управлением здравоохранения Улан-Удэ на базе детской больницы № 1 был открыт неонатальный стационар. Несмотря на сложный период, министерством здравоохранения республики была создана перинатальная служба, а в 1993 году открыт республиканский перинатальный центр.

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Благодаря Ларисе Сергеевне в республике улучшилась защита детей от всех управляемых инфекций, было обеспечено внедрение всех современных методик медико-генетического обследования. Лариса Сергеевна являлась одним из инициаторов строительства детской республиканской больницы. За период её работы младенческая смертность в республике в абсолютных числах уменьшилась в четыре раза, на 1000 родившимися живыми – в два раза. Ларисе Сергеевне удалось не только сохранить, но и поставить педиатрическую службу на новый уровень.

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Кандидат медицинских наук, она была удостоена почётных званий «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный врач Республики Бурятия», награждена почётными грамотами минздравсоцразвития РФ, Народного Хурала, знаком ВОЗ за организацию мероприятий по ликвидации полиомиелита. Избиралась депутатом городского Совета 20 созыва. Автор более 30 публикаций, в том числе монографии «Младенческая смертность в депрессивном регионе и пути её снижения».

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По словам коллег, Лариса Сергеевна Перепанова всю свою жизнь посвятила здоровью детей. Она была профессионалом своего дела, умным и ответственным доктором, человеком большой души и тепла. Её жизненный путь является достойным примером добросовестного труда, самоотдачи и любви к медицине.



