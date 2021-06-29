В Улан-Удэ днём до +18
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 июня в большинстве районов республики дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северо-западный 6-11, утром и днём в отдельных районах до 15-18 м/c. Температура ночью +11,+16, местами по юго-западу +5,+10, днём +14,+19, по крайнему северу +22,+27.
В Улан-Удэ временами дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +12,+14, днём +16,+18.
В Бурятии дожди с грозами
Общество, Фото:
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