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В Бурятии дожди с грозами

В Бурятии дожди с грозами
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ днём до +18

По данным Бурятского гидрометцентра, 29 июня в большинстве районов республики дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северо-западный 6-11, утром и днём в отдельных районах до 15-18 м/c. Температура ночью +11,+16, местами по юго-западу +5,+10, днём +14,+19, по крайнему северу +22,+27.

В Улан-Удэ временами дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +12,+14, днём +16,+18.

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