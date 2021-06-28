 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 июня

27 июня

Популярное

В Иркутской области 17 участников ЕГЭ оспорили результаты

В Иркутской области 17 участников ЕГЭ оспорили результаты
Общество,  Фото:pixabay.com.
Всего было подано 89 апелляций

Продолжает работу конфликтная комиссия Иркутской области. Состоялись заседания по рассмотрению апелляций выпускников о несогласии с выставленными баллами по географии, химии, литературе и русскому языку.

По информации министерства образования Иркутской области, всего было подано 89 апелляций: 3 – по географии, 23 – по химии, 19 – по литературе и 44 – по русскому языку. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией апелляции рассматривались в режиме видеоконференцсвязи.

- По результатам рассмотрения апелляций участников баллы были либо сохранены, либо повышены. По географии удовлетворена 1 апелляция, по химии и русскому языку – по 2 апелляции, по литературе – 12 апелляций, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

По мнению председателя конфликтной комиссии Дмитрия Скрипучего, подавать апелляции стоит только тогда, когда участник ЕГЭ, ознакомившись с результатом проверки на сайте https://checkege.rustest.ru/, уверен, что его развёрнутые ответы соответствуют установленным критериям оценивания.

25 и 28 июня рассматриваются апелляции о несогласии с выставленными баллами по математике профильного уровня.

В случае несогласия с выставленными баллами на экзамене участник может подать апелляцию в свою школу в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов по соответствующему предмету, а руководитель организации незамедлительно передаёт её в конфликтную комиссию.

Конфликтная комиссия работает по адресу: г. Иркутск, ул. Лыткина, 75А.

Иркутская область ЕГЭ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкалец попросил телефон позвонить и украл его
Забайкалец попросил телефон позвонить и украл его
Общество, 28.06.2021
Подозреваемого заключили под стражу
В Улан-Удэ вылечили от коронавируса 101-летнюю бабушку
В Улан-Удэ вылечили от коронавируса 101-летнюю бабушку
Общество, 28.06.2021
Цыпилма Жигжитовна пережила раскулачивание, репрессии, войну, а теперь и ковид
В Улан-Удэ уровень рек не вызывает опасений
В Улан-Удэ уровень рек не вызывает опасений
Общество, 28.06.2021
Уровень Уды за сутки не изменился
В Улан-Удэ родители рассказали выпускникам секреты студенческой жизни
В Улан-Удэ родители рассказали выпускникам секреты студенческой жизни
Общество, 28.06.2021
Родители показали, как нужно жить в общежитии, зачем дружить со старостой и как поесть на сто рублей
В Бурятии сенокос начинается раньше обычного
В Бурятии сенокос начинается раньше обычного
Общество, 28.06.2021
В этом году были обильные осадки
В Бурятии энергетики готовятся к возможным пожарам и паводкам
В Бурятии энергетики готовятся к возможным пожарам и паводкам
Общество, 28.06.2021
Энергетики проверяют работоспособность резервных источников питания
Медики Иркутской области просят локдаун
Медики Иркутской области просят локдаун
Общество, 28.06.2021
Врачи говорят, что не справляются с нагрузкой
Жителей Бурятии проверяют на ношение масок на улицах
Жителей Бурятии проверяют на ношение масок на улицах
Общество, 28.06.2021
Улицы патрулируют мобильные группы
Ушла из жизни бывший главный педиатр Бурятии
Ушла из жизни бывший главный педиатр Бурятии
Общество, 28.06.2021
За время работы Ларисы Перепановой младенческая смертность в республике уменьшилась в разы
В Бурятии запустили online-проект «Оживим наше лето»
В Бурятии запустили online-проект «Оживим наше лето»
Общество, 28.06.2021
Организаторами стали  представители «Голоса кочевников» и филармония
«Глазки-бусинки»: В Бурятии лесники встретили белку-летягу
«Глазки-бусинки»: В Бурятии лесники встретили белку-летягу
Общество, 28.06.2021
Белки-летяги обычно пугливые, но лесников этот зверёк не стал бояться. ВИДЕО
В Улан-Удэ возобновили дезинфекцию общественных мест
В Улан-Удэ возобновили дезинфекцию общественных мест
Общество, 28.06.2021
Бригада по дезинфекции работает в каждом районе города

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^