В Иркутской области 17 участников ЕГЭ оспорили результаты





Продолжает работу конфликтная комиссия Иркутской области. Состоялись заседания по рассмотрению апелляций выпускников о несогласии с выставленными баллами по географии, химии, литературе и русскому языку.По информации министерства образования Иркутской области, всего было подано 89 апелляций: 3 – по географии, 23 – по химии, 19 – по литературе и 44 – по русскому языку. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией апелляции рассматривались в режиме видеоконференцсвязи.- По результатам рассмотрения апелляций участников баллы были либо сохранены, либо повышены. По географии удовлетворена 1 апелляция, по химии и русскому языку – по 2 апелляции, по литературе – 12 апелляций, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.По мнению председателя конфликтной комиссии Дмитрия Скрипучего, подавать апелляции стоит только тогда, когда участник ЕГЭ, ознакомившись с результатом проверки на сайте https://checkege.rustest.ru/, уверен, что его развёрнутые ответы соответствуют установленным критериям оценивания.25 и 28 июня рассматриваются апелляции о несогласии с выставленными баллами по математике профильного уровня.В случае несогласия с выставленными баллами на экзамене участник может подать апелляцию в свою школу в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов по соответствующему предмету, а руководитель организации незамедлительно передаёт её в конфликтную комиссию.Конфликтная комиссия работает по адресу: г. Иркутск, ул. Лыткина, 75А.