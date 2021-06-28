В Бурятии военные отрабатывают вождение на воде

Водители должны обойти буйки, выполнить развороты и отработать другие манёвры



На общевойсковом полигоне «Сосновый Бор» в Бурятии военнослужащие учатся преодолевать естественные водные преграды на боевых машинах пехоты БМП-2, многоцелевых тягачах МТ-ЛБ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



На занятия, которые проходят посменно, привлечено около 400 военнослужащих соединений и воинских частей.



Упражнения по вождению на плаву выполняются на специально оборудованном вододроме. На воде механики-водители БМП-2, МТ-ЛБ должны обойти специальные буйки, обозначающие препятствия, выполнить развороты и отработать другие маневры.



Водные преграды являются одним из самых сложных препятствий для боевых машин. Погружение в воду сопряжено с преодолением серьезного психологического барьера экипажем, так как боевые машины пехоты и тягачи дают большую осадку.



До занятий на вододроме военнослужащие изучили требования безопасности, сдали нормативы по плаванию, прошли курс легководолазной подготовки и отработали аварийное покидание машин на специальных тренажёрах.

