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В Бурятии военные отрабатывают вождение на воде

В Бурятии военные отрабатывают вождение на воде
Общество, 
Водители должны обойти буйки, выполнить развороты и отработать другие манёвры

На общевойсковом полигоне «Сосновый Бор» в Бурятии военнослужащие учатся преодолевать естественные водные преграды на боевых машинах пехоты БМП-2, многоцелевых тягачах МТ-ЛБ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

На занятия, которые проходят посменно, привлечено около 400 военнослужащих соединений и воинских частей.

Упражнения по вождению на плаву выполняются на специально оборудованном вододроме. На воде механики-водители БМП-2, МТ-ЛБ должны обойти специальные буйки, обозначающие препятствия, выполнить развороты и отработать другие маневры.

Водные преграды являются одним из самых сложных препятствий для боевых машин. Погружение в воду сопряжено с преодолением серьезного психологического барьера экипажем, так как боевые машины пехоты и тягачи дают большую осадку.

До занятий на вододроме военнослужащие изучили требования безопасности, сдали нормативы по плаванию, прошли курс легководолазной подготовки и отработали аварийное покидание машин на специальных тренажёрах.
военнослужащие
 
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