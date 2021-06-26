Мужчина намеривался продать чужой гаджет
Вечером 25 июня 45-летний улан-удэнец обратился в полицию. Мужчина рассказал, что по невнимательности оставил сотовый телефон на прилавке кассы в пункте приёма металла по улице Учебная. Вернувшись спустя несколько минут, мужчина не обнаружил свой гаджет и сообщил в полицию. Ущерб составил 28 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по Улан-Удэ через несколько часов задержали подозреваемого – 58 летнего жителя одного из пригородных садоводческих товариществ. Украденное изъято.
Мужчина рассказал правоохранителям, что увидел забытый гаджет и сразу решил украсть его, чтобы продать.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл забытый телефон
Общество, Фото:
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