 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 июня

25 июня

Популярное

Житель Бурятии украл забытый телефон

Житель Бурятии украл забытый телефон
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина намеривался продать чужой гаджет

Вечером 25 июня 45-летний улан-удэнец обратился в полицию. Мужчина рассказал, что по невнимательности оставил сотовый телефон на прилавке кассы в пункте приёма металла по улице Учебная. Вернувшись спустя несколько минут, мужчина не обнаружил свой гаджет и сообщил в полицию. Ущерб составил 28 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по Улан-Удэ через несколько часов задержали подозреваемого – 58 летнего жителя одного из пригородных садоводческих товариществ. Украденное изъято.

Мужчина рассказал правоохранителям, что увидел забытый гаджет и сразу решил украсть его, чтобы продать.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ нашли пропавших подростков
В Улан-Удэ нашли пропавших подростков
Общество, 26.06.2021
Дети сбежали из оздоровительного лагеря
Жительница Бурятии украла со счёта знакомого 59 тысяч
Жительница Бурятии украла со счёта знакомого 59 тысяч
Общество, 26.06.2021
Женщина стащила у мужчины сим-карту
Бурятия окутана дымкой от лесных пожаров в соседних регионах
Бурятия окутана дымкой от лесных пожаров в соседних регионах
Общество, 26.06.2021
Жителей республики просят сохранять спокойствие
В Бурятии за антиковидные нарушения оштрафовали управляющую гостевым домом
В Бурятии за антиковидные нарушения оштрафовали управляющую гостевым домом
Общество, 26.06.2021
В гостевом доме не было антисептика, масок, термометра и разметки 
Как будет жить туризм Бурятии в условиях локдауна
Как будет жить туризм Бурятии в условиях локдауна
Общество, 26.06.2021
Режим жёстких ограничительных мероприятий начинает действовать с завтрашнего дня 
В Муйском районе Бурятии с нарушение провели госзакупку
В Муйском районе Бурятии с нарушение провели госзакупку
Общество, 26.06.2021
Виновников наказали предупреждением и штрафом 
В Бурятии «ДоброДом» набирает волонтёров
В Бурятии «ДоброДом» набирает волонтёров
Общество, 26.06.2021
Добровольны нужны для оказания помощи нуждающимся 
На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ установят пост контроля
На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ установят пост контроля
Общество, 26.06.2021
Перед озёрами республики также будут работать посты контроля 
Жители Бурятии гулять с собакой смогут на расстоянии 100 метров от дома
Жители Бурятии гулять с собакой смогут на расстоянии 100 метров от дома
Общество, 26.06.2021
С завтрашнего дня в республике вводится локдаун
Жителя Улан-Удэ осудили за попытку сбыта наркотиков
Жителя Улан-Удэ осудили за попытку сбыта наркотиков
Общество, 26.06.2021
Молодого человека поймали полицейские 
В Бурятии домушников застукали на месте преступления
В Бурятии домушников застукали на месте преступления
Общество, 26.06.2021
Во время преступления хозяйка жилища находилась в соседней комнате
В Улан-Удэ студенты подарили «Аистёнку» саженцы цветов
В Улан-Удэ студенты подарили «Аистёнку» саженцы цветов
Общество, 26.06.2021
Цветы украсят клумбы дома ребёнка «Аистёнок»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^