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Жителя Улан-Удэ осудили за попытку сбыта наркотиков

Жителя Улан-Удэ осудили за попытку сбыта наркотиков
Общество,  Фото:pixabay.com
Молодого человека поймали полицейские

Улан-удэнец признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

В судебном заседании установлено, что молодой человек собирался получить по почте 1 кг. наркотиков для дальнейшего сбыта. Кроме того, он оборудовал тайники, в которые поместил наркотики в общем количестве около 5 гр. также для сбыта. Незаконные действия своевременно пресечены полицейскими.

Уголовное дело судом рассмотрено в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

- Суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил.
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