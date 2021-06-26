Жителя Улан-Удэ осудили за попытку сбыта наркотиков

Молодого человека поймали полицейские
Улан-удэнец признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.
В судебном заседании установлено, что молодой человек собирался получить по почте 1 кг. наркотиков для дальнейшего сбыта. Кроме того, он оборудовал тайники, в которые поместил наркотики в общем количестве около 5 гр. также для сбыта. Незаконные действия своевременно пресечены полицейскими.
Уголовное дело судом рассмотрено в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.
- Суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор в законную силу не вступил.
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Общество, Фото:
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