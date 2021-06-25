Более 30 городских управляющих компаний и ТСЖ получили раствор
25 июня по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова МУП «Водоканал» бесплатно выдал всем столичным управляющим организациям и ТСЖ дезинфицирующий раствор для обработки поручней, дверей, почтовых ящиков, мусоропроводов в подъездах многоквартирных домов, сообщает комитет городского хозяйства.
Дезраствор выдают на территории «Водоканала» из автоцистерны. Компании сами заявляют нужный им объем средства, в среднем согласно ведомости одна компания получает от 150 литров.
Всего в запасе предприятия находится более 40 тыс литров дезинфицирующего средства. Письма с рекомендациями Роспотребнадзора ранее были направлены в управляющие организации и ТСЖ.
Также по рекомендации Роспотребнадзора из-за широкого распространения коронавирусной инфекции, осложнения гидрологической обстановки на реках в Улан-Удэ на главных водозаборных станциях с 22 июня ведётся обеззараживание воды, которое полностью безопасно для здоровья горожан.
Улан-Удэ – один из немногих городов России, использующий для хозяйственно-бытового водоснабжения подземные водоисточники – скважины, глубина которых составляет порядка 60-70 м. Добываемая вода по своим природным компонентам уже полностью соответствует требованиям СанПиН. Однако на случай чрезвычайных ситуаций, период паводков и для проведения профилактических мер, как сейчас, станция по обеззараживанию воды всегда присутствовала на городском «Водоканале».
Как сообщал «Байкал-Dailу», дезинфекцию подъездов в Улан-Удэ возобновили в преддверие локдауна.
В Улан-Удэ раздают дезраствор для дезинфекции подъездов
Общество, Фото:
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