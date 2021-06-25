На Байкале спасли застрявшую на горе туристку





Две группы спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда сейчас находятся на ежегодных учебно-тренировочных сборах по водолазной подготовке на Байкале. Программа сборов насыщенная, но это не мешает спасателям «присматривать» за туристами.Так, 22 июня спасатели с корабля «Виталий Тихонов» увидели на горе застрявшую туристку. Она оказалась в тупиковой ситуации на Большой байкальской тропе от посёлка Большие Коты к скале Скрипер. Девушка забралась на гору и не могла спуститься самостоятельно.- Ребята, заметив меня, сразу причалили к берегу. И один из парней оперативно поднялся за мной, - рассказала туристка, - Я не знаю, что за команда работала в тот день, в панике не запомнила их имён, но хочется сказать огромное спасибо за их оперативность и мою спасённую жизньСпасатели, в свою очередь, пожелали всем безопасных путешествий на тропах Байкала.