На Байкале спасли застрявшую на горе туристку

Спасение стало случайным стечением обстоятельств
Две группы спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда сейчас находятся на ежегодных учебно-тренировочных сборах по водолазной подготовке на Байкале. Программа сборов насыщенная, но это не мешает спасателям «присматривать» за туристами.
Так, 22 июня спасатели с корабля «Виталий Тихонов» увидели на горе застрявшую туристку. Она оказалась в тупиковой ситуации на Большой байкальской тропе от посёлка Большие Коты к скале Скрипер. Девушка забралась на гору и не могла спуститься самостоятельно.
- Ребята, заметив меня, сразу причалили к берегу. И один из парней оперативно поднялся за мной, - рассказала туристка, - Я не знаю, что за команда работала в тот день, в панике не запомнила их имён, но хочется сказать огромное спасибо за их оперативность и мою спасённую жизнь
Спасатели, в свою очередь, пожелали всем безопасных путешествий на тропах Байкала.
Спасение стало случайным стечением обстоятельств
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