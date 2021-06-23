Светофоры установят на опасных участках
В Улан-Удэ установят три новых светофора. Их поставят на опасных участках дорог. Планируется, что за счёт установки светофоров, камер фото- и видеофиксации, дорожных разметок удастся сократить количество мест концентрации ДТП, сообщили в комитете по строительству администрации города.
Один из новых светофоров установят на улице Дорожная во время ремонта дороги.
Ещё два появятся на перекрёстке улиц Каландаришвили и Шмидта и на улице Борсоева, вблизи домов № 73, 77.
Отметим, сейчас кнопочным светофором оборудована «зебра» на улице Борсоева (остановка «ул. Борсоева», перед «Нараном»). Этот пешеходный переход будет демонтирован и перенесён к Борсоева, 77. Так что двух светофоров на небольшом расстоянии друг от друга не появится, поясняли «Байкал-Daily» ранее в администрации города.
Все участки, где установят светофоры, зафиксированы в 2020 году, как места концентрации ДТП.
Выполнение работ стало возможным за счёт экономии после проведения торгов.
– В настоящее по всем объектам разработана проектная документация, определена сметная стоимость, – сообщила и. о. председателя комитета по строительству администрации Улан-Удэ Татьяна Матвеева.
На установку светофоров запланировано выделить 39,6 млн рублей, их должны установить в срок до 1 октября.
В Улан-Удэ появятся ещё три светофора
Общество, Фото:
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