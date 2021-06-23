На Кругобайкалке временно запретили ставить палатки

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Вокруг популярных у туристов мест разгуливают медведи



С 21 июня возможность установить палатку и переночевать на туристических маршрутах Кругобайкальской железной дороги временно недоступна. В системе выдачи разрешений соответствующий пункт временно не функционален. Причиной тому стала активность медведей, которые попадаются на глаза туристам даже днём.



Срок действия ограничения пока не обозначен. Продолжительность будет зависеть от ситуации на маршруте. Её ежедневного отслеживают сотрудники Байкальского лесничества.



На днях на 102 километре КБЖД был зафиксирован факт нахождения на береговой линии в нескольких десятков метров от хищника ребёнка. Ни зверь, ни человек до определённого момента не замечали присутствия друг друга, а когда это произошло – испугались оба. В ситуации никто не пострадал.



Для фотохудожников-анималистов данная активность косолапых может представлять интерес — в процессе похода можно получить красивые кадры. Однако в отделе охраны территорий ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» напоминают: медведь – хищник. Бывает хитрым и непредсказуемым, а потому провоцировать его не следует.



- Не стоит приближаться на неоправданно близкое расстояние, если хозяин тайги не видит вас и может быть застигнут врасплох. Мусор и пищевые отходы на местах привала – «медвежья услуга» для тех, кто идёт следом. Не стоит перемещаться по маршруту в одиночку и беззвучно, - сообщают в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Посетителей призывают соблюдать правила пребывания в национальном парке.



