Люди могут получить ответы на волнующие их вопросы
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии работает «горячая линия» по вопросам, связанным с COVID-19.
Телефоны «горячей линии»: 89021693540, 8 (3012) 41 28 83
Звонки принимаются в рабочие дни (пн-пт) с 8:30 до 17:30 (перерыв на обед с 12:00 до 12:45); в выходные дни с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 12:00 до 12:45).
8 (3012) 41 10 78 в рабочие дни (пн-пт) с 8:30 до 17:30 (перерыв на обед с 12:00 до 12:45)
На «горячую линию» можно обратиться по вопросам тестирования на коронавирусную инфекцию; о вакцинации от COVID-19; о мерах профилактики COVID-19; о симптомах COVID-19; «Что делать если у меня положительный результат COVID-19?»; «Надо ли сообщать, что я на карантине, кому и как?»; «Сколько времени длится карантин?»; «Что нельзя делать во время карантина?»; «Что делать тем, кто вернулся из других стран?»; для уточнения информации о выданных организациям предписаний о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», некоторые больные COVID-19, проходящие лечение дома, покидают место изоляции и прогуливаются по улицам. Однако это запрещено и грозит штрафом. Покинуть жилище можно только для посещения ковид-центра для проведения медицинских процедур. Это можно сделать на личном транспорте или на ковидном такси.
В Бурятии работает «горячая линия» по вопросам о COVID-19
Общество, Фото:
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