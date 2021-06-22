 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 июня

21 июня

Популярное

В Бурятии работает «горячая линия» по вопросам о COVID-19

В Бурятии работает «горячая линия» по вопросам о COVID-19
Общество,  Фото:pixabay.com.
Люди могут получить ответы на волнующие их вопросы

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии работает «горячая линия» по вопросам, связанным с COVID-19.

Телефоны «горячей линии»: 89021693540, 8 (3012) 41 28 83
Звонки принимаются в рабочие дни (пн-пт) с 8:30 до 17:30 (перерыв на обед с 12:00 до 12:45); в выходные дни с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 12:00 до 12:45).

8 (3012) 41 10 78 в рабочие дни (пн-пт) с 8:30 до 17:30 (перерыв на обед с 12:00 до 12:45)

На «горячую линию» можно обратиться по вопросам тестирования на коронавирусную инфекцию; о вакцинации от COVID-19; о мерах профилактики COVID-19; о симптомах COVID-19; «Что делать если у меня положительный результат COVID-19?»; «Надо ли сообщать, что я на карантине, кому и как?»; «Сколько времени длится карантин?»; «Что нельзя делать во время карантина?»; «Что делать тем, кто вернулся из других стран?»; для уточнения информации о выданных организациям предписаний о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», некоторые больные COVID-19, проходящие лечение дома, покидают место изоляции и прогуливаются по улицам. Однако это запрещено и грозит штрафом. Покинуть жилище можно только для посещения ковид-центра для проведения медицинских процедур. Это можно сделать на личном транспорте или на ковидном такси. 
горячая линия коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии работает «горячая линия» по вопросам о COVID-19
В Бурятии работает «горячая линия» по вопросам о COVID-19
Общество, 22.06.2021
Люди могут получить ответы на волнующие их вопросы  
В Забайкалье запретили банкеты и ограничили работу игровых
В Забайкалье запретили банкеты и ограничили работу игровых
Общество, 22.06.2021
В регионе отмечается всплеск заболеваемости COVID-19
В Бурятии детский омбудсмен проведёт эфир с МЧС
В Бурятии детский омбудсмен проведёт эфир с МЧС
Общество, 22.06.2021
Темой прямого эфира станет безопасность на воде
На Байкале водолазы возложили цветы в память о погибших
На Байкале водолазы возложили цветы в память о погибших
Общество, 22.06.2021
Венок возложили в память о погибших на войне моряках и водолазах
В Бурятии назвали количество наркоманов
В Бурятии назвали количество наркоманов
Общество, 22.06.2021
Стало меньше первых взятых на наркологический учёт подростков
В улан-удэнской колонии вручили аттестаты
В улан-удэнской колонии вручили аттестаты
Общество, 22.06.2021
В колонии прошёл концерт для выпускников школы
В подтопленные районы Забайкалья доставили 14 тонн гуманитарного груза
В подтопленные районы Забайкалья доставили 14 тонн гуманитарного груза
Общество, 22.06.2021
Режим ЧС введён в 13 районах Забайкальского края
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу на улицах Шумяцкого и Кольцова
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу на улицах Шумяцкого и Кольцова
Общество, 22.06.2021
Дорожники обновляют участок протяжённостью 870 метров
В Забайкалье наложили гипс птенцу степного орла и отпустили
В Забайкалье наложили гипс птенцу степного орла и отпустили
Общество, 22.06.2021
Когда хищник окрепнет, он сам расклюёт гипс
В Улан-Удэ возложили цветы к мемориалу умерших в госпиталях
В Улан-Удэ возложили цветы к мемориалу умерших в госпиталях
Общество, 22.06.2021
В годы Великой Отечественной войны в Бурятии работали 14 (по неофициальным данным - 21) эвакогоспиталей
Район Бурятии атаковал вредитель
Район Бурятии атаковал вредитель
Общество, 22.06.2021
Мотылёк может уничтожить посевы
В Бурятии поезда дадут гудок в память о погибших на войне
В Бурятии поезда дадут гудок в память о погибших на войне
Общество, 22.06.2021
В День памяти и скорби на железной дороге пройдёт минута молчания
Медики Калмыкии пришли на помощь Бурятии
Медики Калмыкии пришли на помощь Бурятии
Общество, 22.06.2021
По словам врачей из Калмыкии, «надо помогать друг другу в общей беде»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^