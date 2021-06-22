Темой прямого эфира станет безопасность на воде
С начала года на водных объектах Бурятии зарегистрировано 8 происшествий, погибло 8 человек, из них 3 детей, спасено 8 человек.
При общем снижении числа происшествий на воде по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (в 2020 – 14 происшествий), за текущий период 2021 года отмечается рост числа погибших на водоёмах детей (1 ребёнок погиб в 2020 году). В июне 2021 года зарегистрировано 3 случая гибели детей на водоёмах в Кабанском, Хоринском и Северобайкальском районах.
Сейчас в республике устанавливается жаркая погода, в связи с чем многие жители республики в качестве места отдыха выбирают водные объекты, отправляются в туристические походы.
23 июня в 11 часов в официальном аккаунте уполномоченного по правам ребёнка Натальи Ганькиной в Бурятии в Instagram состоится совместный прямой эфир с ГУ МЧС по республике.
- Ребята, взрослые, пишите свои вопросы, мы с удовольствием на них ответим, научим как не попадать в неприятные ситуации! – обратилась Наталья Ганькина к своим подписчикам.
Сотрудники МЧС ответят на актуальные вопросы подписчиков о правилах безопасности детей в период летних каникул, в том числе о правилах поведения детей и их родителей на водных объектах, правилах подачи информации туристскими группам в службы МЧС России для начала путешествия, о правилах противопожарной безопасности в быту.
В Бурятии детский омбудсмен проведёт эфир с МЧС
Общество, Фото:
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