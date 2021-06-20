В Забайкалье спасли водителя из зоны подтопления

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Машину мужчины смыло потоком воды с трассы



В Забайкалье полицейские помогли водителю, машину которого смыло потоком воды с трассы в Балейском районе.



Полицейские, направляясь в служебную командировку, оказались в зоне подтопления в Балейском районе. На размытой водой дороге они заметили машину «Нива», которая оказалась в бурном потоке воды, повиснув на водопропускной трубе. В салоне находился водитель, который не мог выбраться из автомобиля самостоятельно.



Полицейские с помощью верёвки сумели вытянуть мужчину из машины и потока холодной воды. Медицинская помощь ему не понадобилась.



После спада воды будет решаться вопрос о транспортировке транспортного средства, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

