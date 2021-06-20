Машину мужчины смыло потоком воды с трассы
В Забайкалье полицейские помогли водителю, машину которого смыло потоком воды с трассы в Балейском районе.
Полицейские, направляясь в служебную командировку, оказались в зоне подтопления в Балейском районе. На размытой водой дороге они заметили машину «Нива», которая оказалась в бурном потоке воды, повиснув на водопропускной трубе. В салоне находился водитель, который не мог выбраться из автомобиля самостоятельно.
Полицейские с помощью верёвки сумели вытянуть мужчину из машины и потока холодной воды. Медицинская помощь ему не понадобилась.
После спада воды будет решаться вопрос о транспортировке транспортного средства, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье спасли водителя из зоны подтопления
Общество, Фото:
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