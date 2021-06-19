 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 июня

18 июня

Популярное

В Бурятии вандалы разгромили детскую площадку

В Бурятии вандалы разгромили детскую площадку
Общество,  Фото:«Кижинга-инфо.24/7»
В селе ищут свидетелей произошедшего 

17 июня на центральном стадионе имени Баяртуева в селе Кижинга вандалы разгромили детскую игровую площадку «Тамир», сообщает группа «Кижинга-инфо. 24/7».

Ущерб составил 83 451 рубль.

- Просьба, кто был свидетелем вандализма на детской игровой площадке «Тамир», сообщить Мункоеву Аюру Валерьевичу. А также родителям провести беседу со своими детьми о не допущении подобного случая, - сообщили в группе «Кижинга-инфо.24/7»

Местные жители в соцсети возмущаются произошедшему. Своё мнение люди высказали на странице паблика «Кижинга онлайн»: «Зачем? А главное для чего?!», «Ужас! Найти и привлечь, по всей строгости закона. А куда смотрят камеры? Или их там нет?», «Сколько можно уже так делать? Неужели родители этому учат своих детей?», «Какая беседа, за это нужно наказывать. Сегодня сломали площадку, а что будет завтра?», «Вы там табличку повесили бы с правилами пользования. Старшеклассники катаются на качелях на площадке для детей дошкольного возраста».

вандализм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии вандалы разгромили детскую площадку
В Бурятии вандалы разгромили детскую площадку
Общество, 19.06.2021
В селе ищут свидетелей произошедшего
В Улан-Удэ музей закроют на противоклещевую обработку
В Улан-Удэ музей закроют на противоклещевую обработку
Общество, 19.06.2021
Музей откроется во второй половине дня
В Бурятии продолжают искать тело утонувшего мужчины
В Бурятии продолжают искать тело утонувшего мужчины
Общество, 19.06.2021
Рыбак утонул в начале прошлой недели
В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19 среди детей
В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19 среди детей
Общество, 19.06.2021
Врачи призывают родителей беречь своих детей
По цветущей Баргузинской долине
По цветущей Баргузинской долине
Общество, 19.06.2021
Продолжаем путешествие по Баргузинской долине вместе с фотокорреспондентом «Байкал-Daily» Сергеем Тарасенко. Смотрите в этом выпуске: усть-баргузинские рыбаки, музеи Баргузина, праздник в Шапеньково, солончаки у Большого Алгинского озера, Суво — живописное село у подножия «саксонского замка».
В Улан-Удэ прошла встреча делегации РАН с ведущими институтами Сибирского отделения академии
В Улан-Удэ прошла встреча делегации РАН с ведущими институтами Сибирского отделения академии
Общество, 19.06.2021
Это первый визит президента Российской академии наук Александра Сергеева в регион  
Президента Российской академии наук заинтересовали разработки бурятских учёных
Президента Российской академии наук заинтересовали разработки бурятских учёных
Общество, 19.06.2021
Александру Сергееву рассказали об экспресс-тестах для диагностики инсульта, искусственной коже и других разработках  
В Бурятии фермеров предупредили об ответственности за скот на дорогах
В Бурятии фермеров предупредили об ответственности за скот на дорогах
Общество, 19.06.2021
В районе состоялось совещание по вопросам аварийности, связанной с наездами на животных
Жительница Бурятии сама себя ранила ножом и обвинила в этом мужа
Жительница Бурятии сама себя ранила ножом и обвинила в этом мужа
Общество, 19.06.2021
Женщина оговорила супруга, который не дал ей денег на спиртное
Трио из Улан-Удэ вылетело из «Comedy Баттл»
Трио из Улан-Удэ вылетело из «Comedy Баттл»
Общество, 19.06.2021
Жюри даже не стали смотреть номер до конца 
В Бурятии за сутки умерли 12 пациентов с COVID-19
В Бурятии за сутки умерли 12 пациентов с COVID-19
Общество, 19.06.2021
Общее число летальных случаев приближается к тысяче
Гиревики Бурятии поздравили врачебно-физкультурный диспансер
Гиревики Бурятии поздравили врачебно-физкультурный диспансер
Общество, 19.06.2021
Видеопоздравление спортсмены записали, находясь на чемпионате России

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^