В селе ищут свидетелей произошедшего
17 июня на центральном стадионе имени Баяртуева в селе Кижинга вандалы разгромили детскую игровую площадку «Тамир», сообщает группа «Кижинга-инфо. 24/7».
Ущерб составил 83 451 рубль.
- Просьба, кто был свидетелем вандализма на детской игровой площадке «Тамир», сообщить Мункоеву Аюру Валерьевичу. А также родителям провести беседу со своими детьми о не допущении подобного случая, - сообщили в группе «Кижинга-инфо.24/7»
Местные жители в соцсети возмущаются произошедшему. Своё мнение люди высказали на странице паблика «Кижинга онлайн»: «Зачем? А главное для чего?!», «Ужас! Найти и привлечь, по всей строгости закона. А куда смотрят камеры? Или их там нет?», «Сколько можно уже так делать? Неужели родители этому учат своих детей?», «Какая беседа, за это нужно наказывать. Сегодня сломали площадку, а что будет завтра?», «Вы там табличку повесили бы с правилами пользования. Старшеклассники катаются на качелях на площадке для детей дошкольного возраста».
В Бурятии вандалы разгромили детскую площадку
Общество, Фото:
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