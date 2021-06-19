В Бурятии вандалы разгромили детскую площадку

В селе ищут свидетелей произошедшего



17 июня на центральном стадионе имени Баяртуева в селе Кижинга вандалы разгромили детскую игровую площадку «Тамир», сообщает группа «Кижинга-инфо. 24/7».



Ущерб составил 83 451 рубль.



- Просьба, кто был свидетелем вандализма на детской игровой площадке «Тамир», сообщить Мункоеву Аюру Валерьевичу. А также родителям провести беседу со своими детьми о не допущении подобного случая, - сообщили в группе «Кижинга-инфо.24/7»



Местные жители в соцсети возмущаются произошедшему. Своё мнение люди высказали на странице паблика «Кижинга онлайн»: «Зачем? А главное для чего?!», «Ужас! Найти и привлечь, по всей строгости закона. А куда смотрят камеры? Или их там нет?», «Сколько можно уже так делать? Неужели родители этому учат своих детей?», «Какая беседа, за это нужно наказывать. Сегодня сломали площадку, а что будет завтра?», «Вы там табличку повесили бы с правилами пользования. Старшеклассники катаются на качелях на площадке для детей дошкольного возраста».



