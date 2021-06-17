 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 июня

16 июня

Популярное

В Бурятии танкисты осваивают навыки легководолазной подготовки

В Бурятии танкисты осваивают навыки легководолазной подготовки
Общество,  Фото:скриншот
Экипажи отрабатывают погружение на глубину до 2,5 м в искусственном озере

На специализированном полигоне Сосновый бор начались практические занятия по легководолазной подготовке с военнослужащими танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии.

На начальном этапе танкисты изучили требования безопасности, порядок погружения под воду с использованием специального легководолазного комплекта, действий в различных ситуациях под водой, способы и правила подводной эвакуации.

В ходе практических занятий танковые экипажи отрабатывают погружение на глубину до 2,5 м в искусственном озере. Под водой военнослужащие выполняют продувку изолирующего противогаза ИП-5, перенос трака гусеницы, установку и закрепление троса на буксирном крюке танка.

Особенностью занятий является отработка действий в воде и закрытом пространстве.

На занятия привлекаются военнослужащие, сдавшие нормативы по плаванию и тесты по психологической подготовке. Легководолазная подготовка проводится как подготовительный этап к комплексному занятию по подводному вождению танков, сообщили в пресс-службе ВВО. 
ВВО армия танкисты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии лесники опахали дацан
В Бурятии лесники опахали дацан
Общество, 17.06.2021
Специалисты опахивают населённые пункты, примыкающие к лесу
В Бурятии танкисты осваивают навыки легководолазной подготовки
В Бурятии танкисты осваивают навыки легководолазной подготовки
Общество, 17.06.2021
Экипажи отрабатывают погружение на глубину до 2,5 м в искусственном озере
По Кругобайкалке пустят обновлённый пригородный поезд
По Кругобайкалке пустят обновлённый пригородный поезд
Общество, 17.06.2021
Обновлённый пригородный поезд будет курсировать с 18 июня
В Улан-Удэ осуждённым рассказали о писателе Викторе Некрасове
В Улан-Удэ осуждённым рассказали о писателе Викторе Некрасове
Общество, 17.06.2021
Мероприятие было приурочено к 110-летию со дня рождения писателя
Крупный лесной пожар локализовали в Иркутской области
Крупный лесной пожар локализовали в Иркутской области
Общество, 17.06.2021
Возгорание было зарегистрировано 2 июня
Известные артисты Бурятии поддержали медиков БСМП
Известные артисты Бурятии поддержали медиков БСМП
Общество, 17.06.2021
В больнице скорой помощи на сегодня самое большое по республике количество пациентов с ковидом
В Бурятии растёт число заболевших клещевым боррелиозом
В Бурятии растёт число заболевших клещевым боррелиозом
Общество, 17.06.2021
Всего клещи покусали в республике свыше 1000 человек
В Бурятии взялись за выявление очагов конопли
В Бурятии взялись за выявление очагов конопли
Общество, 17.06.2021
Операция «Мак-2021» стартовала в республике
В третью волну коронавируса в Бурятии болеет больше детей
В третью волну коронавируса в Бурятии болеет больше детей
Общество, 17.06.2021
В ковидном стационаре в детской больнице создали дополнительные палаты
Военные в Бурятии получили «Поле-21»
Военные в Бурятии получили «Поле-21»
Общество, 17.06.2021
Комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21» является новейшим
В Иркутске эвакуировали супругов, пострадавших от подтопления
В Иркутске эвакуировали супругов, пострадавших от подтопления
Общество, 17.06.2021
В городских СНТ частично подтоплено 472 участка
В Улан-Удэ худрук театра поделился, как «позорил» академию
В Улан-Удэ худрук театра поделился, как «позорил» академию
Общество, 17.06.2021
Сергей Левицкий поделился снимком старого объявления времён его учёбы во ВСГАКИ  
В Бурятии бизнес может воспользоваться новыми продуктами экосистемы Сбера
В Бурятии бизнес может воспользоваться новыми продуктами экосистемы Сбера
Общество, 17.06.2021
Сервисы помогут клиентам минимизировать риски при работе с контрагентами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^