В Бурятии наглый водитель изменил цифру в госномере

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Владелец автомобиля изменил цифру «4» на цифру «1»



В Бурятии сотрудники ДПС задержали водителя, подделавшего цифру в государственном регистрационном знаке. 31-летний владелец автомобиля «Тойота Аква» изменил цифру «4» на цифру «1». Он более десяти раз попал в объектив камер ГИБДД, нарушая правила дорожного движения, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Комплексы автоматизированной фиксации нарушений ПДД госномер распознали в автоматическом режиме. Штрафы в итоге были направлены ни в чём не виновному автомобилисту.



После обращения гражданина, не совершавшего административные правонарушения, сотрудникам ГИБДД была дана ориентировка на задержание предприимчивого водителя автомобиля «Тойота Аква».



В своём объяснении 31-летний горожанин подтвердил, что намеренно изменил цифру в госномере. Вину свою признал и с нарушениями согласился. В настоящий момент все 13 штрафов на сумму 16 тысяч рублей переписаны на нарушителя.



Также в отношении молодого человека за управление транспортным средством с видоизмененным государственным регистрационным знаком составлен административный протокол по ст. 12.2 ч.2 КоАП РФ. Штрафная санкция по ней предусматривает штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до трёх месяцев.

