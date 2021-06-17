Один из концертов прошёл на территории инфекционной больницы
9 июня в Улан-Удэ начались выездные концерты (0+), приуроченные ко Дню медицинского работника, сообщили в Бурятской филармонии.
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16 июня артисты выступили на территории республиканской инфекционной больницы. Концерт был посвящён всем врачам, медицинским работникам, административным сотрудникам больницы. Все, кто смог отвлечься от своих обязанностей, вышли поприветствовать артистов на улицу. Многие слушали концерт из окон больницы.
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Ведущий концерта Валерий Скосырский произнёс благодарственную речь:
- Последние полтора года мы ежедневно слышим о том, как важно беречь своё здоровье. В эти нелёгкие времена борьбы с коронавирусной инфекцией врачи стали настоящими героями нашего времени. И сегодня, пусть в таком выездном формате, мы поздравляем всех вас с наступающим праздником и кланяемся вам до самой земли. Пусть скорее пройдёт пандемия, и мы будем встречаться только по хорошим поводам.
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Перед медицинскими сотрудниками выступил народный ансамбль с монгольским танцем с пиалами, певица Анна Комолова и солист эстрады Георгий Байбородин. Главным номером выступления стала трогательная песня «Спасибо докторам» в исполнении Анны Комоловой.
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Врачи инфекционной больницы поблагодарили выступающих. Они отметили, что в их тяжёлой работе необходимы такие мероприятия, ведь они поднимают настроение и дают возможность отвлечься хотя бы ненадолго.
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Концерты для медиков продлятся до 18 июня и охватят многие больницы города: БСМП, центр восточной медицины, перинатальный центр, городскую больницу №4.
В Улан-Удэ проходят концерты под окнами больниц
Общество, Фото:
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