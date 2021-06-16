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Театр «Байкал» выпустил сразу 21 клип на бурятские песни

Театр «Байкал» выпустил сразу 21 клип на бурятские песни
Общество, 
Эти песни исполнят этнические исполнители из разных стран и регионов России

Театр «Байкал» не перестает удивлять зрителей. На этот раз коллектив презентовал сразу 21 видеоклип с участием солистов и национального оркестра Бурятии. «Уужам буряад», «Алтаргана», «Яахаш хун биб», «Сэлэнгэ», «Бэе бэеэ гамная», «Адуушанай дуун» ¬– клипы на эти и другие песни призваны помочь участникам фестиваля международного фестиваля «Золотой голос Байкал». Песни участникам предстоит исполнить во втором этапе фестиваля, сообщили в минкультуры Бурятии.

- Чтобы у участников сложилось полное понимание какие песни их ждут, вместе с клипами мы разместили описания песен и подстрочные переводы. Думаем, что и жителям Бурятии будет интересно прочитать и узнать песни получше, – рассказали организаторы фестиваля.

Клипы сняли в необычных локациях на фоне живописных пейзажей.

 






















На прошлой неделе был объявлен список участников фестиваля «Золотой голос Байкал». 21 участнику во втором туре конкурсной программы, предстоит исполнить бурятские песни в собственной стилистике вместе с Национальным оркестром Бурятии. В первом туре они представят песни из своего репертуара.

Справка:

Международный фестиваль исполнителей этнической песни «Золотой голос Байкала» пройдёт с 20 по 23 июля в Улан-Удэ. Организатор конкурса – театр «Байкал».

Фестиваль предполагает конкурсную программу, в которой за лучшее исполнении поборются этно-певцы со всего мира. В первом туре им предстоит исполнить песню из собственного репертуара. Во втором, ключевом и зрелищном этапе они посоревнуются в лучшем исполнении бурятских песен. Оценивать их будет международное жюри.

Призовой фонд конкурса 1 миллион рублей. Обладатель гран-при получит 500 000 рублей, лауреаты первой, второй и третьей степени – 250 тысяч, 150 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.

Первый фестиваль «Золотой голос Байкала» состоялся в 2008 году, тогда в нем приняли участие эстрадные певцы из разных стран. Им удалось удивить публику своей интерпретацией и исполнением бурятской песни.


Возрастное ограничение 6+
театр "Байкал" клип
 
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