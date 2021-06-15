Житель Забайкалья истязал пожилую мать

При этом мужчина понимал, что мать является инвалидом и не может оказать ему сопротивление



Прокуратура Дульдургинского района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя. Он обвиняется истязании в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.



Мужчина с мая по сентябрь 2020 года, проживая со своей 68-летней матерью, в состоянии алкогольного опьянения неоднократно наносил ей побои по голове и телу, а также угрожал убийством топором, выворачивал ногу, оскорблял нецензурной бранью, отчего последняя в каждом случае испытывала физические и психические страдания.



При этом мужчина понимал, что мать является инвалидом и имеет заболевания, в связи с чем, не может оказать ему какое-либо сопротивление.



- В ходе судебного следствия мужчина полностью отрицал свою вину, ссылаясь на то, что потерпевшая и свидетели оговаривают его по причине личной неприязни. Вместе с тем государственный обвинитель представил суду доказательства, опровергающие доводы подсудимого, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.



Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Приговор в законную силу не вступил.





