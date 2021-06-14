Юрию Дюкову было 90 лет
Он родился в 1930 году в селе Владимиро-Александровское Приморского края. После окончания в 1954 году Иркутского государственного медицинского института три года работал хирургом в Котарбейской сельской больнице Нижнеудинского района Иркутской области. Эти годы показали, что профессию он выбрал правильно. В 1957 году поступил в клиническую ординатуру.
В 1959-1971 годах работал начальником хирургического отделения больницы ПВЗ ст. Улан-Удэ. Свое профессиональное образование продолжил в заочной аспирантуре при Иркутском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии. В 1970 году защитил кандидатскую диссертацию тему «Травматизм кистей у рабочих в металлообрабатывающей промышленности». Занимался преподавательской деятельностью на кафедре факультетской хирургии Иркутского государственного медицинского института. А в 1972 году вернулся в практическое здравоохранение и 24 года проработал заведующим хирургическим отделением Отделенческой больницы на ст. Улан-Удэ.
Далее Юрий Игоревич в течение восьми лет трудился хирургом в городской поликлинике № 6, где организовал единственную в республике антирабическую службу, занимаясь профилактикой бешенства. С реорганизацией неотложной травматологической помощи в Улан-Удэ с 2006 года работал рабиологом круглосуточного травмпункта городской поликлиники № 1.
- Тысячи спасённых жизней, десятки учеников, которых он учил не только тайнам профессии, но и любви к людям, состраданию – таков итог профессиональной деятельности хирурга Юрия Игоревича Дюкова, высоко оценённой правительством республики. В 1966 году он был награждён орденом «Знак Почёта», в 1980 году удостоен почётного звания «Заслуженный врач Бурятской АССР», - отметили в минздраве Бурятии.
Ушёл из жизни заслуженный врач Бурятии
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