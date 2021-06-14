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В Бурятии появился памятник донорам

В Бурятии появился памятник донорам
Общество,  Фото:скриншот
Он открыт во Всемирный день донора крови

Памятник донорам открыли в Северо-Байкальском районе. Об этом сообщается в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».

Памятник был открыт в посёлке Нижнеангарск сегодня, 14 июня, во Всемирный день донора крови. Присутствовали на церемонии глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев, глава посёлка Елена Каурцева, врачи и доноры, неравнодушные жители.

Справка:

Всемирный день донора крови — международный день, учреждённый в мае 2005 года, в ходе 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в Женеве (Резолюция WHA58.13). Ежегодно проводится 14 июня.

Донор происходит от латинского «donare» — «дарить». В случае с донорами крови подарком для реципиента часто является жизнь.

В этот день в 1868 году родился Карл Ландштейнер, австрийский врач, иммунолог, получивший в 1930 году Нобелевскую премию за открытие групп крови человека.
памятник
 
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