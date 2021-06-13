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В Бурятии открыт третий сезон для волонтёров на Байкале

В Бурятии открыт третий сезон для волонтёров на Байкале
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Волонтёрам предоставляются места для проживания, питание и экипировка

В рамках экологического проекта «Национальные парки без мусора» открыт третий сезон для волонтёров на Байкале.

- Еще осталось несколько мест, записывайтесь все, кто от 18 лет! Цель проекта – повышение уровня культуры обращения с отходами среди туристов методом раздельного сбора вторсырья. Волонтёры проводят экопросветительскую работу для туристов и их детей, инструктируют, как правильно обращаться с площадкой для РСО, следят за чистотой на берегу, - отмечают в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

На переработку принимаются:

- пластиковые ПЭТ и ПНД-бутылки;
- стекло трёх цветов: коричневое, зелёное, прозрачное;
- металл: чёрный и цветной (алюминиевые и жестяные банки).

Тара должна быть без пищевых остатков, чистой и смятой. На КПП принимается от туристов полиэтиленовая плёнка. Неперерабатываемую упаковку и иной мусор рекомендуется из парка увозить.

В 2020 году через волонтёрские пункты прошли до 20 000 туристов, большинство с энтузиазмом поддерживали идею и с радостью сортировали отходы, чтобы оказать свою помощь в развитии экологии, перенимали практику для своих регионов.

- Волонтёрам предоставляются места для проживания, питание и экипировка. Продолжительность сезона – 1 неделя, с четверга по четверг. Выезд в 7.00 из Улан-Удэ рейсовым автобусом до поселка «Усть-Баргузин», либо организованной группой с организаторами от РОО «Чистая Бурятия» на минивэне, - сообщили также здесь.

С собой – личную посуду (желательно - эмалированную), одежду по сезону, постельное бельё, тёплый плед, боты, дождевик, фонарик, многоразовую бутылку для воды.

Все волонтёры проходят двухдневные курсы подготовки.

Организаторы проекта – ФБГУ «Заповедное Подлеморье» и фонд «Озеро Байкал». Проект реализован за счёт Фонда президентских грантов.

Организатор волонтёрских работ – РОО «Чистая Бурятия», запись по номеру 89240134475. Спешите, мест осталось совсем мало

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