Работы по восстановлению целебного источника начались два года назад
В сельском поселении «Убур-Дзокойское» Селенгинского района восстановили заброшенный источник.
- Дом отдыха «Аршан» появился на месте курорта, построенного ещё в 70-е годы прошлого века. Работы по восстановлению целебного источника начались в 2019 году, были построены домики для приёма приезжающих на источник, в 2020 проведено благоустройство территории, - сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».
Здесь отмечается, что всё было сделано совместными усилиями администрации в лице главы поселения Валерия Дамдинова и местными жителями.
Свой большой вклад средствами и трудовым участием внесли: ТОС «Аршан», ТОС «Казачий», коллектив Убур-Дзокойской средней школы, коллектив врачебной амбулатории.
В Бурятии восстановили заброшенный источник
Общество, Фото:
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