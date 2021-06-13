В Бурятии восстановили заброшенный источник

Работы по восстановлению целебного источника начались два года назад



В сельском поселении «Убур-Дзокойское» Селенгинского района восстановили заброшенный источник.



- Дом отдыха «Аршан» появился на месте курорта, построенного ещё в 70-е годы прошлого века. Работы по восстановлению целебного источника начались в 2019 году, были построены домики для приёма приезжающих на источник, в 2020 проведено благоустройство территории, - сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».



Здесь отмечается, что всё было сделано совместными усилиями администрации в лице главы поселения Валерия Дамдинова и местными жителями.



Свой большой вклад средствами и трудовым участием внесли: ТОС «Аршан», ТОС «Казачий», коллектив Убур-Дзокойской средней школы, коллектив врачебной амбулатории.





