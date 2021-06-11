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В Иркутской области пойдут под суд члены банды

В Иркутской области пойдут под суд члены банды
Общество,  Фото:pixabay.com
Ими были совершены угон автомашины, а также разбойные нападения на ювелирные салоны, отделения банка, АЗС, почтовое отделение и магазин

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в создании и руководстве бандой, участии в банде, разбоях, угоне, совершённом организованной группой с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, незаконном обороте оружия, совершённом организованной группой, побеге из-под стражи, совершённом группой лиц, отбывающих наказание.

По версии следствия, уроженец Ангарска создал банду, в которую вовлёк местных жителей. С 2014 года по 2015 год членами банды были совершены угон автомашины, а также разбойные нападения на ювелирные салоны, отделения банка, автозаправочную станцию, почтовое отделение и магазин. Кроме того, в 2015 – 2016 годы лидер банды вместе со своим знакомым, не входившим в её состав, совершили ряд разбойных нападений на ювелирные магазины и аптеки в Иркутске и Саянске. Также в сентябре 2020 года злоумышленник и 24-летняя соучастница разбойных нападений, за которые они были осуждены в 2018 году Краснодарским краевым судом, совершили побег из-под стражи. В результате преступной деятельности общая сумма ущерба составила свыше 7,2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.

В отношении одного из участников вооружённой группы, объявленного в розыск, расследование продолжается, сообщили в областной прокуратуре. 
суд
 
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