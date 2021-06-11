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В Забайкалье проведут окружные соревнования «Школа безопасности»

В Забайкалье проведут окружные соревнования «Школа безопасности»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На турнир приедут лучшие команды со всего ДФО

С 13 по 17 июня в Забайкальском крае пройдут межрегиональные соревнования «Школа безопасности-2021» среди субъектов Дальневосточного федерального округа.

- Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки и умения в пожарной эстафете, прохождении «маршрута выживания», поисково-спасательных работ, умению пользоваться костюмами химзащиты и противогазом, а также в силовых упражнениях и кроссе. Кроме того, каждая команда должна будет представить свою визитную карточку и защитить стенгазету, - рассказала министр образования и науки края Наталья Бянкина.

Она добавила, что в рамках проведения соревнований предусмотрены образовательная, культурная и спортивная программы.

- Соревнования участников масштабного движения проводятся ежегодно и включают в себя четыре уровня – муниципальный, региональный, межрегиональный и всероссийский. В этом году Забайкальский край проводит межрегиональный этап состязаний, в котором примут участие лучшие команды со всего Дальневосточного федерального округа, - отметила Наталья Бянкина.

Турнир проведут на базе загородного оздоровительного лагеря «Никишиха». День заезда – 13 июня с 9:00 до 16:00 (по местному времени), день выезда из лагеря – 17 июня с 14:00 до 18:00.

Соревнования проводятся в двух возрастных группах: старшая 15-16 лет и младшая - 13-14 лет. Состав команды – десять человек. Все участники должны иметь медицинский допуск для участия в соревнованиях и полис добровольного страхования от несчастного случая.

- Напомним, всероссийское детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности» действует с 1994 года. «Школа безопасности» проводится для формирования культуры безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения, подготовки детей и подростков в области защиты от чрезвычайных ситуаций, а также оказания взаимопомощи, - сообщает пресс-служба министерства образования и науки Забайкальского края.

Возрастное ограничение 12+
Забайкальский край безопасность дети школа спорт образование
 
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