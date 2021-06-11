В Забайкалье проведут окружные соревнования «Школа безопасности»

На турнир приедут лучшие команды со всего ДФО
С 13 по 17 июня в Забайкальском крае пройдут межрегиональные соревнования «Школа безопасности-2021» среди субъектов Дальневосточного федерального округа.
- Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки и умения в пожарной эстафете, прохождении «маршрута выживания», поисково-спасательных работ, умению пользоваться костюмами химзащиты и противогазом, а также в силовых упражнениях и кроссе. Кроме того, каждая команда должна будет представить свою визитную карточку и защитить стенгазету, - рассказала министр образования и науки края Наталья Бянкина.
Она добавила, что в рамках проведения соревнований предусмотрены образовательная, культурная и спортивная программы.
- Соревнования участников масштабного движения проводятся ежегодно и включают в себя четыре уровня – муниципальный, региональный, межрегиональный и всероссийский. В этом году Забайкальский край проводит межрегиональный этап состязаний, в котором примут участие лучшие команды со всего Дальневосточного федерального округа, - отметила Наталья Бянкина.
Турнир проведут на базе загородного оздоровительного лагеря «Никишиха». День заезда – 13 июня с 9:00 до 16:00 (по местному времени), день выезда из лагеря – 17 июня с 14:00 до 18:00.
Соревнования проводятся в двух возрастных группах: старшая 15-16 лет и младшая - 13-14 лет. Состав команды – десять человек. Все участники должны иметь медицинский допуск для участия в соревнованиях и полис добровольного страхования от несчастного случая.
- Напомним, всероссийское детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности» действует с 1994 года. «Школа безопасности» проводится для формирования культуры безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения, подготовки детей и подростков в области защиты от чрезвычайных ситуаций, а также оказания взаимопомощи, - сообщает пресс-служба министерства образования и науки Забайкальского края.
Возрастное ограничение 12+
В Забайкалье проведут окружные соревнования «Школа безопасности»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Документы от родителей принимаются с 15 июня по 30 июля
На турнир приедут лучшие команды со всего ДФО
Победители посетят экотропу «К лежбищу байкальской нерпы» на Ушканьих островах
Заявки и документы принимаются до 21 июня
В столице Забайкалья пройдут еженедельные шахматные турниры
На Байкал для обмена опытом приедут кураторы из разных городов России
Занятия проводились на полигоне мотострелкового соединения Восточного военного округа
Собака, тоскуя по своему потомству, стала выкармливать найдёнышей своим молоком
Размер вознаграждения за одну особь был увеличен до 8 тысяч рублей
Аномально холодный май мог сыграть большую роль в ухудшении эпидобстановки
В него будут ходить сто детей от 1,5 до 7 лет
Экоплощадка продумана с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья и других уязвимых категорий
Республику представят работы шести фотографов
В этом году в бюджете на выплаты предусмотрено 250 миллионов рублей
Делегация из Татарстана встретилась с представителями туристской отрасли Бурятии