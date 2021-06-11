В Забайкалье объявлен историко-патриотический конкурс

Общество, Фото: архив пресс-службы правительства Забайкальского края

Победители получат ценные призы



В Забайкальском крае объявлено о начале регионального конкурса исследовательских и творческих работ «Наша история – моё Забайкалье», сообщает региональное отделение Российского военно-исторического общества.



Конкурс проводится по следующим темам:

- История Великой Отечественной и Второй мировой войны;

- События на реке Халхин-Гол 1939 года (к увековечиванию памяти военачальников Григория Штерна и Якова Смушкевича);

- Исторический образ государственного деятеля и полководца князя Александра Невского;

- Трудовой подвиг забайкальцев;

- Судьбы семьи и предков в контексте истории Забайкалья.



На конкурс принимаются заявки от учащихся средних общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования Забайкальского края до 9 августа этого года. Победителей ждут ценные призы. Подробности на сайте краевого краеведческого музея имени А.К. Кузнецова.



Возрастное ограничение 6+

