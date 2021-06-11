Победители получат ценные призы
В Забайкальском крае объявлено о начале регионального конкурса исследовательских и творческих работ «Наша история – моё Забайкалье», сообщает региональное отделение Российского военно-исторического общества.
Конкурс проводится по следующим темам:
- История Великой Отечественной и Второй мировой войны;
- События на реке Халхин-Гол 1939 года (к увековечиванию памяти военачальников Григория Штерна и Якова Смушкевича);
- Исторический образ государственного деятеля и полководца князя Александра Невского;
- Трудовой подвиг забайкальцев;
- Судьбы семьи и предков в контексте истории Забайкалья.
На конкурс принимаются заявки от учащихся средних общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования Забайкальского края до 9 августа этого года. Победителей ждут ценные призы. Подробности на сайте краевого краеведческого музея имени А.К. Кузнецова.
Возрастное ограничение 6+
В Забайкалье объявлен историко-патриотический конкурс
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