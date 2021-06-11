 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 июня

10 июня

Популярное

В Забайкалье объявлен историко-патриотический конкурс

В Забайкалье объявлен историко-патриотический конкурс
Общество,  Фото:архив пресс-службы правительства Забайкальского края
Победители получат ценные призы

В Забайкальском крае объявлено о начале регионального конкурса исследовательских и творческих работ «Наша история – моё Забайкалье», сообщает региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Конкурс проводится по следующим темам:
- История Великой Отечественной и Второй мировой войны;
- События на реке Халхин-Гол 1939 года (к увековечиванию памяти военачальников Григория Штерна и Якова Смушкевича);
- Исторический образ государственного деятеля и полководца князя Александра Невского;
- Трудовой подвиг забайкальцев;
- Судьбы семьи и предков в контексте истории Забайкалья.

На конкурс принимаются заявки от учащихся средних общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования Забайкальского края до 9 августа этого года. Победителей ждут ценные призы. Подробности на сайте краевого краеведческого музея имени А.К. Кузнецова.

Возрастное ограничение 6+
Забайкальский край история краеведение конкурс дети
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии днём до +29 градусов
В Бурятии днём до +29 градусов
Общество, 11.06.2021
В Улан-Удэ днём обещают небольшой дождь
Молодёжь Бурятии приглашают на конкурс инновационных проектов
Молодёжь Бурятии приглашают на конкурс инновационных проектов
Общество, 10.06.2021
Победители получат полмиллиона рублей на свои проекты
В Чите пройдут первые региональные соревнования по лапте для взрослых
В Чите пройдут первые региональные соревнования по лапте для взрослых
Общество, 10.06.2021
Ранее подобные турниры проводились среди школьников
В Иркутске проведут «Народные игры от Бабра»
В Иркутске проведут «Народные игры от Бабра»
Общество, 10.06.2021
Стартовал приём заявок на общегородскую олимпиаду
В Селенгинском районе Бурятии готовятся к строительству очистных
В Селенгинском районе Бурятии готовятся к строительству очистных
Общество, 10.06.2021
Окончание работ по проекту запланировано на 2023 год
Действия надзорных органов можно будет обжаловать в досудебном порядке
Действия надзорных органов можно будет обжаловать в досудебном порядке
Общество, 10.06.2021
С 1 июля вводится обязательное досудебное обжалование решений для 19 госорганов и 62 видов госконтроля
В Иркутске восстановят памятники участников Великой Отечественной
В Иркутске восстановят памятники участников Великой Отечественной
Общество, 10.06.2021
Программа реконструкции памятных мест рассчитана на 5 лет
В Бурятии появится библиотека имени Мэлса Самбуева
В Бурятии появится библиотека имени Мэлса Самбуева
Общество, 10.06.2021
Инициатива была поддержана Советом депутатов Закаменского района
В Бурятии отметили Вознесение Господне
В Бурятии отметили Вознесение Господне
Общество, 10.06.2021
В день празднования митрополит Иосиф совершил божественную литургию
В 113 микрорайоне Улан-Удэ ремонтируют дорогу
В 113 микрорайоне Улан-Удэ ремонтируют дорогу
Общество, 10.06.2021
Подрядчику предстоит устранить ряд замечаний
В Бурятии разыгрывают кубок по велогонкам на шоссе
В Бурятии разыгрывают кубок по велогонкам на шоссе
Общество, 10.06.2021
Второй этап соревнований перенесён на неопределённый срок
Спектакль Бурятского театра драмы покажут в Крыму
Спектакль Бурятского театра драмы покажут в Крыму
Общество, 10.06.2021
«Старик и море» примет участие в фестивале национальных театров России
В Иркутске открыли памятник первому брандмайору
В Иркутске открыли памятник первому брандмайору
Общество, 10.06.2021
На открытии памятника присутствовала праправнучка Александра Домишкевича
Бурятия заинтересована в совместных турпроектах с соседними регионами
Бурятия заинтересована в совместных турпроектах с соседними регионами
Общество, 10.06.2021
По мнению главы республики, Байкал станет точкой притяжения миллионного туристического потока
Две жительницы Улан-Удэ отметили столетний юбилей
Две жительницы Улан-Удэ отметили столетний юбилей
Общество, 10.06.2021
Поздравления с круглой датой принимали Лидия Жарникова и Нина Потеева

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^