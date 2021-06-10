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В Улан-Удэ пожарные соревновались в подъёме по штурмовой лестнице

В Улан-Удэ пожарные соревновались в подъёме по штурмовой лестнице
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Продолжаются республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту

В Улан-Удэ проходят республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту на кубок ветерана пожарной охраны Бориса Дарагана.

Накануне, во второй день соревнований, испытания начались в пожарно-спасательной части №72 с подъёма по штурмовой лестнице на верхний этаж учебной башни. Спортсмены показали высокую физическую подготовку, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.




Продолжились состязания атлетов в пожарно-спасательной части №56, где спасатели выполняли подъем по выдвижной трехколенной лестнице.

Лучшее время показала команда Главного управления МЧС России по Бурятии. Дмитрий Луценко и Павел Башта преодолели дистанцию всего за 17.88 секунд. На втором по скорости месте - пожарно-спасательная часть №3 (20,85 секунд). Третья ступень пьедестала почёта с результатом 20,96 у представителей пожарно-спасательной части № 72.

Впереди у пожарных и спасателей Бурятии заключительный день соревнований, в ходе которого им предстоит пройти пожарную эстафету и боевое развёртывание. 




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