В Улан-Удэ пожарные соревновались в подъёме по штурмовой лестнице



Накануне, во второй день соревнований, испытания начались в пожарно-спасательной части №72 с подъёма по штурмовой лестнице на верхний этаж учебной башни. Спортсмены показали высокую физическую подготовку, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.















Продолжились состязания атлетов в пожарно-спасательной части №56, где спасатели выполняли подъем по выдвижной трехколенной лестнице.



Лучшее время показала команда Главного управления МЧС России по Бурятии. Дмитрий Луценко и Павел Башта преодолели дистанцию всего за 17.88 секунд. На втором по скорости месте - пожарно-спасательная часть №3 (20,85 секунд). Третья ступень пьедестала почёта с результатом 20,96 у представителей пожарно-спасательной части № 72.



Впереди у пожарных и спасателей Бурятии заключительный день соревнований, в ходе которого им предстоит пройти пожарную эстафету и боевое развёртывание.



















В Улан-Удэ проходят республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту на кубок ветерана пожарной охраны Бориса Дарагана.