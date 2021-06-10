Соревнования состоятся 13 июня в дисциплине «Американский крикет»
Чемпионат Забайкальского края по дартсу в дисциплине «Американский крикет» пройдёт 13 июня в Чите. В соревнованиях в торгово-развлекательном центре «Подсолнух» ожидается участие дартсменов из города Читы, посёлка Агинского, Читинского, Улётовского, Ононского, Петровск-Забайкальского районов.
- Чемпионат по «Американскому крикету» – один из самых интересных разновидностей дартса. В данной дисциплине соревнования проводятся уже в четвёртый раз. Основными задачами соревнований являются пропаганда спорта и здорового образа жизни, развитие данного вида спорта, а также выявление сильнейших спортсменов для участия во всероссийских и международных соревнованиях, - рассказала президент краевой федерации дартса Татьяна Савина.
Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, к участию в соревнованиях допускаются спортсмены региона, достигшие 18 лет и старше. Чемпионы будут определены в парном и одиночных разрядах.
В программе соревнований 13 июня:
- с 9:00 до 09:30 – мандатная комиссия, заседание ГСК;
- с 9:30 до 10:00 – разминка;
- с 10:00 до 14:00 – соревнования в парном разряде;
- с 14:00 до 15:00 – обеденный перерыв;
- с 15:00 до 19:45 – соревнования в одиночном разряде;
- с 19:45 до 20:00 – награждение победителей и призёров.
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Чита примет чемпионат Забайкалья по дартсу
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