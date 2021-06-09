В Улан-Удэ устроят концерты перед больницами

В столице Бурятии пройдёт акция «Спасибо врачам!»
В честь Дня медицинского работника на семи площадках Улан-Удэ артисты Бурятии выступят с выездными концертами. Состоится акция «Спасибо врачам!», сообщили в минкультуры Бурятии.
На семи площадках Улан-Удэ артисты Бурятии выступят с выездными концертами «Благодарю!». Врачей порадуют народный ансамбль песни и танца «Раздолье», певица Евгения Рейзвих, Виктор Бандо, Анна Комолова, ансамбль «Байкальские волны», Георгий Байбородин и др.
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В столице Бурятии пройдёт акция «Спасибо врачам!»
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