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Жители Бурятии увидят солнечное затмение на закате

Жители Бурятии увидят солнечное затмение на закате
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Завтра в Улан-Удэ луна закроет солнце более чем наполовину

10 июня жители России могут увидеть затмение солнца. Полоса кольцеобразной фазы пройдёт по северной части нашей страны: по Северному Ледовитому океану, Восточно-Сибирскому морю, Новосибирским островам, северу Якутии и Чукотке.

Частные фазы этого затмения будут видны почти на всей территории нашей страны, если позволит погода. В Улан-Удэ луна закроет до 58% солнечного диска. Затмение в столице Бурятии начнётся в 19:12. В 20:09 наступит наибольшая фаза затмения. Закончится видимое прохождение луны по диску солнца на самом закате, в 21:03.

Последнее кольцеообразное солнечное затмение на территории России не было видно более 50 лет. Нынешнее кольцеообразное затмение 10 июня откроет целую серию подобных явлений, которые будут видны на территории нашей страны с интервалом в 9 лет. Следующее затмение 1 июня 2030 года можно будет наблюдать от Крыма до Приморского края.

Напомним, что у солнечного затмения 21 июня 2020 года жители России могли наблюдать только частную фазу.
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