Солнечное затмение увидели не все жители Бурятии

- Почти все на набережной не заметили затмения. Разницы никакой не было. Многие пялились на меня, что я снимаю, - рассказывает улан-удэнец Баир, который запечатлел затмение на фотоаппарат с помощью светофильтра.







- Тогда действительно сильно потемнело. Повезло, что облака не успели набежать. В 2015 или 2016 году весной солнце село в плотные облака, и затмения было не видно, - уточнил горожанин.







Фото сделано с помощью двух нейтральных затемняющих светофильтра. Снято телеобъективом на 300 мм.







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