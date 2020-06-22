Солнечное затмение увидели не все жители Бурятии

Жители Бурятии вчера днём наблюдали необычное кольцеобразное. солнечное затмение.
- Кольцеобразное солнечное затмение происходит, когда в момент затмения Луна находится на большем удалении от Земли, чем во время полного затмения — она проходит по диску Солнца, но оказывается меньше него в диаметре, и не может скрыть его полностью. В максимальной фазе вокруг Луны видно яркое кольцо незакрытой части солнечного диска. Небо при этом остаётся светлым, звезды не появляются, наблюдать корону Солнца невозможно. 21 июня максимальную фазу затмения можно будет наблюдать на севере Индии — она продлится всего 38 секунд, - сообщалось в материале «N+1».
Отмечалось, что россияне смогут увидеть только частные фазы затмения. что при этом лучшие условия для наблюдения будут в ряде регионов, в том числе в Бурятии. Луна закрыла около 30% солнечного диска.
Многие жители республики не заметили затмения, однако некоторым удалось посмотреть на это удивительное явление через различные фильтры, рентген-пленку, CD-диск и т.д.
- Почти все на набережной не заметили затмения. Разницы никакой не было. Многие пялились на меня, что я снимаю, - рассказывает улан-удэнец Баир, который запечатлел затмение на фотоаппарат с помощью светофильтра.
Он вспоминает, что в середине 90-х «частичное» затмение было посильнее.
- Тогда действительно сильно потемнело. Повезло, что облака не успели набежать. В 2015 или 2016 году весной солнце село в плотные облака, и затмения было не видно, - уточнил горожанин.
Фото сделано с помощью двух нейтральных затемняющих светофильтра. Снято телеобъективом на 300 мм.
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