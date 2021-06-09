Темой композиций станут «Медведи в городе!»
В рамках празднования 360-летия Иркутска и 25-летия со дня образования Правобережного округа 19 и 20 июня на бульваре Гагарина пройдёт фестиваль городского арта «СОДА» – скульптура одного дня «Арт». Участники смогут создать малые архитектурные, скульптурные и флористические композиции на тему «Медведи в городе!».
К участию приглашаются творческие объединения и сообщества, предприниматели. Техника исполнения экспонатов – флористика, стрит-арт, объёмная композиция, инсталляция и т.д. Работы можно создавать непосредственно в дни проведения фестиваля, либо приносить готовые экспонаты. В дальнейшем скульптуры планируют размещать на различных городских площадках, а осенью установить их на новой общественной территории «Набережная реки Ушаковки».
Оставить заявку на участие можно на сайте организаторов (https://baikal.design/360).
Кроме этого, представители иркутских профессиональных союзов архитекторов, дизайнеров, художников, молодёжных отделений, творческих сообществ флористов, граффитистов, авторы стрит-арта решили не ограничиваться проведением фестиваля городского арта «СОДА». В планах серия подобных акций на различных площадках города и с разной тематикой «Иркутск! Лови дизайн!». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Возрастное ограничение 16+
В Иркутске состоится фестиваль городского арта «СОДА»
Общество, Фото:
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Темой композиций станут «Медведи в городе!»
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