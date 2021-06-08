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Житель Бурятии, спасший трёх девочек, мечтал работать спасателем

Житель Бурятии, спасший трёх девочек, мечтал работать спасателем
Общество,  Фото:предоставлено республиканским агентством ГО и ЧС
«Сам, конечно, тоже испугался», - рассказал о произошедшем спаситель детей

Как сообщал «Байкал-Dailу», вечером 6 июня на пожаре в селе Тресково Кабанского района 21-летний молодой человек спас на пожаре трёх девочек.

Максим шёл в продуктовый магазин, когда увидел чёрный дым из соседнего дома. Быстро сориентировавшись, он перелез через забор и вскрыл дверь. Из задымлённого дома молодой человек спас трёх девочек.

Известно, что проживавшая в сгоревшем доме семья приехала на постоянное место жительство в Россию из Украины.

В республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что за спасение детей Максиму вручат почётную грамоту. Зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской поручил подготовить документы, чтобы представить его к госнаграде РФ «За отвагу на пожаре».
 
Максиму Ушакову 21 год назад, он уроженец села Тресково. Окончил местную школу, причём весьма неплохо.

Молодой человек рассказывает, что когда-то мечтал стать спасателем МЧС, но в силу обстоятельств не смог пойти учиться.

Сейчас парень занимается домашним хозяйством: активно помогает маме и бабушке. В будущем, конечно, он хочет получить образование, но пока думает, чтобы не прогадать с выбором профессии.

У Максима также есть младшая сестрёнка, которая в этом году отправится в первый класс.

- Очень люблю сестру. Я как представил, если бы она там, в пожаре была... Ужас. Сам, конечно, тоже испугался, вдруг бы какая-то балка упала с потолка или что-то ещё. Но тут главное, что девочки эти живы и здоровы, что всё хорошо, - делится мыслями Максим.

Молодой человек также рассказал, что очень любит поездки в другие города. В шутку, а может, и нет, Максим поделился, что хотел бы объехать весь мир.

спасение пожар
 
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