Житель Бурятии, спасший трёх девочек, мечтал работать спасателем



Максиму Ушакову 21 год назад, он уроженец села Тресково. Окончил местную школу, причём весьма неплохо.



Молодой человек рассказывает, что когда-то мечтал стать спасателем МЧС, но в силу обстоятельств не смог пойти учиться.



Сейчас парень занимается домашним хозяйством: активно помогает маме и бабушке. В будущем, конечно, он хочет получить образование, но пока думает, чтобы не прогадать с выбором профессии.



У Максима также есть младшая сестрёнка, которая в этом году отправится в первый класс.



- Очень люблю сестру. Я как представил, если бы она там, в пожаре была... Ужас. Сам, конечно, тоже испугался, вдруг бы какая-то балка упала с потолка или что-то ещё. Но тут главное, что девочки эти живы и здоровы, что всё хорошо, - делится мыслями Максим.



Молодой человек также рассказал, что очень любит поездки в другие города. В шутку, а может, и нет, Максим поделился, что хотел бы объехать весь мир.





Как сообщал «Байкал-Dailу», вечером 6 июня на пожаре в селе Тресково Кабанского района 21-летний молодой человек спас на пожаре трёх девочек Максим шёл в продуктовый магазин, когда увидел чёрный дым из соседнего дома. Быстро сориентировавшись, он перелез через забор и вскрыл дверь. Из задымлённого дома молодой человек спас трёх девочек.Известно, что проживавшая в сгоревшем доме семья приехала на постоянное место жительство в Россию из Украины.В республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что за спасение детей Максиму вручат почётную грамоту. Зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской поручил подготовить документы, чтобы представить его к госнаграде РФ «За отвагу на пожаре».