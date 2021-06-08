Мэр Улан-Удэ проверил работу оборудования на насосной станции

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Станция №6 обслуживает весь Октябрьский район



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков принял участие в запуске нового оборудования на канализационно-насосной станции №6 МУП «Водоканал». Объект является самой крупной станцией города, которая обслуживает весь Октябрьский район с общей численностью населения более 200 тысяч жителей. Объём стоков составляет свыше двух тысяч кубометров в час.



- Новые насосные агрегаты на этом объекте КНС №6 – это важный объект жизнеобеспечения. Октябрьский район быстро разрастается, в основном, за счёт строительства новых жилых кварталов, и нам необходимо, во-первых, создать бесперебойную откачку стоков, во-вторых, экономную откачку стоков. И с этой целью мы в начале года подписали энергосервисный контракт, который на такую сумму в истории города подписан впервые, - пояснил мэр.



В начале 2021 года МУП «Водоканал» подписал энергосервисный контракт с компанией «ЕЭС-Гарант» на сумму 48,4 млн рублей, в рамках которого компания установила современный автоматизированный комплекс насосного оборудования по перекачке хозяйственно-бытовых стоков. Специальные датчики на насосах и двигателях передают информацию о всех параметрах станции коммунальщикам. Все работы подрядчик выполнил за собственный счёт, оплата его услуг будет производиться поэтапно в течение пяти лет из образовавшейся экономии за электроэнергию. Такой формат позволяет муниципальным предприятиям использовать оборудование уже сегодня, а рассчитываться за него после на протяжении нескольких лет.



- Мы благодарны руководству города, которое активно проводило работу по привлечению инвестиций в инфраструктуру ЖКХ, соответственно, у нас получилось выиграть этот конкурс. Преимущество установки в том, что мы поменяли насосы на более экономичные, то есть они потребляют меньше электроэнергии. Мы поставили частотное управление приводами, которое тоже позволяет экономить, сделали автоматизацию всего этого хозяйства с возможностью вывода на диспетчерский пункт «Водоканала» – это комфортно, удобно, повышает качество работ насосной станции и надёжность всех параметров, - отметил генеральный директор компании «ЕЭС-Гарант» Юрий Дудин.



Специалисты отмечают, что таким образом будет обеспечена не только стабильная, безаварийная работа станции, но и значительная экономия по расходу электроэнергии. Экономический эффект от модернизации составит более 50 процентов. Прежние насосы были установлены на станции в 1976 году, 45 лет назад.



- Это начало нового пути, более экономичного в жизни «Водоканала». И в планах дальше идти по пути экономии, и, конечно, хочу сказать, что в год 85-летнего юбилея нашего предприятия мы получаем такой хороший подарок, который позволит нам дальше работать, - рассказал и.о. директора МУП «Водоканал» Андрей Сухоруков.



Отметим, сейчас без нагрузки на бюджет в Улан-Удэ планомерно обновляют не только насосные агрегаты, но и канализационные магистрали. На реконструкцию аварийных канализационных сетей город получил 93 млн рублей от фонда реформирования ЖКХ. На эти средства и средства МУП «Водоканал» ведётся реконструкция напорного коллектора от улицы Пугачева до кольцевой развязки «Беркут» в 20а квартале. Для проведения экстренных аварийных работ без отключения у потребителей холодной воды и канализации приобретена мобильная дизельная насосная станция. Это высокотехнологичное оборудование может перекачивать 700 кубометров стоков в час. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

