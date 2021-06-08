В Бурятии прошёл концерт нового поколения балетных артистов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Концерт состоялся в оперном театре



В театре оперы и балета прошёл отчетный концерт выпускников хореографического колледжа. Концерт назывался «Танцующие во времени…». Выступали представители 50-го выпуска Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Сахьяновой и Абашеева, сообщили в минкультуры Бурятии.



В концерте приняли учащиеся младших и средних классов, студенты, и конечно, выпускники этого года.



Первое отделение открыл «Класс-концерт», хореография Айталины Банзаракцаевой. Исполнители – учащиеся и студенты колледжа, педагоги Людмила Мергенева и Людмила Пермякова. Неожиданным номером стало выступление 1 класса «Вариации на тему Зимы» композитора Александра Глазунова.



Ученики младших классов выступили с номером «Саботьеры» из балета «Тщетная предосторожность».



Бурятский танец «Нэшу Нэш» исполнили учащиеся народного отделения. Выпускница Анастасия Яшкина представила эмоциональный цыганский танец из балета «Дон Кихот».



Выпускница Анна Буркова исполнила танец «Гавот» из балета «Пламя Парижа». Студенты третьего курса Аюна Гомбожапова и Тамир Ламаев представили адажио и коду из балета «Арлекинада».



Во втором отделении выпускники представили большое классическое па из балета «Пахита».



- Педагоги 50-го выпуска – это Юрий и Татьяна Муруевы, которые являются представителями «золотого выпуска». Связь поколений не прерывается, знания и мастерство бережно передаются из поколения в поколение, - отмечают в колледже.



В 2021 году Бурятский республиканский хореографический колледж отмечает 60-летие.

