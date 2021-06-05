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Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся 10 дней

Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся 10 дней
Общество,  Фото:pixabay.com
Майские праздники в следующем году также будут длинными

Россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Последний день следующего года также будет выходным, поскольку выпадает на субботу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты России Антона Котякова в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

- На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней - к 31 декабря добавится 9 дней в январе. С учётом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим, - сказал он.

Министр добавил, что выходные в майские праздники также будут длинными. «Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней», - отметил он.

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