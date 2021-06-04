Обряд освящения и литургию в селе Сотниково провёл митрополит Иосиф
3 июня митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил великое освящение храма в честь Владимирской иконы Божией Матери села Сотниково Иволгинского района Бурятии.
- В этот день Русская Православная Церковь совершала празднование Владимирской иконе Божией Матери в память спасения Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея в 1521 году, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В канун праздника полиелейное богослужение в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ возглавил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф. По прочтении Евангелия он помазал молящихся освящённым елеем.
В день престольного праздника митрополит Иосиф совершил великое освящение, а затем божественную литургию в храме в честь Владимирской иконы Божией Матери села Сотниково. Владыке сослужили секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров), настоятель храма иерей Владимир Чащин и настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери села Горячинск иерей Николай Аюшеев.
По завершении литургии были возглашены уставные многолетия, а затем митрополит Иосиф обратился ко всем присутствовавшим на торжестве со словом, в котором объяснил значение совершившегося события.
В знак благодарности за труды по строительству храма митрополит Иосиф вручил епархиальную медаль святого священномученика Ефрема, епископа Селенгинского III степени настоятелю храма иерею Владимиру Чащину.
По окончанию богослужения для всех желающих в честь престольного торжества на территории храма был организован праздничный концерт.
В Бурятии освятили храм в честь Владимирской иконы Божией Матери
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