В Бурятии выпускники высадили берёзовый сквер



В Заиграевском районе состоялся Последний звонок. Ребята из Заиграевской школы решили отметить его, высадив саженцы берёзы, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



- Мы решили на память высадить берёзовый сквер на территории школы и попросили лесников помочь нам с саженцами. Каждый из нас высадил деревце и повязал на него ленточку, чтобы учителя не забывали нас, - рассказали выпускники.



Перед посадкой сотрудники Заиграевского лесхоза провели инструктаж. Они показали, как правильно выкопать ямку и посадить саженец. Вместе они высадили 50 саженцев берёзы.



- Мы не смогли пройти мимо просьбы ребят, поэтому мы предоставили им саженцы и помогли в озеленении территории школы. Саженцы мы выкопали под линиями электропередач и на противопожарных разрывах – там, где деревья должны вырубаться в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах, - поделился начальник ЛПС Заиграевского лесхоза Булат Заятуев.



