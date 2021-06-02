В бурятском заказнике медведь пытался попасть на патрульный катер









В преддверии открытия летнего туристического сезона 2021 года посетителям в «Заповедном Подлеморье» напомнили о правилах поведения при встрече с медведем:



- предупреждайте медведя о своём присутствии звуками (разговаривайте, пойте, шумите);



- при встрече не приближайтесь, например, чтобы сфотографироваться, не будьте излишне самоуверенны, зверь сильнее вас, медленно отступайте, не поворачиваясь к нему спиной;



- не убегайте, даже если медведь делает броски в вашу сторону;



- не оставляйте продукты в доступном месте, уничтожайте на костре все пищевые отходы, обжигайте консервные банки;



- держитесь вместе с другими людьми, вы будете чувствовать себя увереннее и так действительно безопаснее.





Свободная ото льда вода и массовый лет липачана - байкальского ручейника, ежегодно привлекает на побережье заказника «Фролихинский» десятки медведей.- Уже давно отмечено, что у особей бурого медведя, которые обитают на заповедных территориях, отсутствует страх перед человеком. Так и этот медведь, увидев наш патрульный катер, не бросился убегать, а наоборот предпринял попытку попасть на него вплавь, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».