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В бурятском заказнике медведь пытался попасть на патрульный катер

В бурятском заказнике медведь пытался попасть на патрульный катер
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
У медведей, обитающих на заповедных территориях, отсутствует страх перед человеком

Свободная ото льда вода и массовый лет липачана - байкальского ручейника, ежегодно привлекает на побережье заказника «Фролихинский» десятки медведей.

- Уже давно отмечено, что у особей бурого медведя, которые обитают на заповедных территориях, отсутствует страх перед человеком. Так и этот медведь, увидев наш патрульный катер, не бросился убегать, а наоборот предпринял попытку попасть на него вплавь, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

 

В преддверии открытия летнего туристического сезона 2021 года посетителям в «Заповедном Подлеморье» напомнили о правилах поведения при встрече с медведем: 

- предупреждайте медведя о своём присутствии звуками (разговаривайте, пойте, шумите);

- при встрече не приближайтесь, например, чтобы сфотографироваться, не будьте излишне самоуверенны, зверь сильнее вас, медленно отступайте, не поворачиваясь к нему спиной;

- не убегайте, даже если медведь делает броски в вашу сторону;

- не оставляйте продукты в доступном месте, уничтожайте на костре все пищевые отходы, обжигайте консервные банки;

- держитесь вместе с другими людьми, вы будете чувствовать себя увереннее и так действительно безопаснее.

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