Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры
Была проведена проверка в пункте приёма и отгрузки древесины в посёлке Магистральный Иркутской области.
Установлено, что индивидуальный предприниматель, являясь участником внешнеэкономической деятельности, регулярно осуществляет поставки лесоматериалов в иностранное государство.
- В период с сентября 2019 года по октябрь 2019 года он подал в таможенный орган декларации на товары, в которых к вывозу с территории Российской Федерации заявлены пиломатериалы объемом 493 куб. м рыночной стоимостью 4,5 млн. рублей. В качестве подтверждения законности происхождения лесоматериалов декларант предоставил документы о покупке древесины у стороннего юридического лица, которое фактически данные лесоматериалы ему не поставляло, самостоятельно их не изготавливало, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере».
Ход и результаты расследования находятся на контроле транспортной прокуратуры.
В Иркутской области выявили контрабанду леса на 4,5 млн
Общество, Фото:
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