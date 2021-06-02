В Иркутской области проходит фестиваль сельских театров

Заключительный этап фестиваля-конкурса «Театральная деревня» состоится в посёлке Мишелёвка
В Иркутской области проходит областной фестиваль-конкурс «Театральная деревня». Его финальный этап проведут в посёлке Мишелёвка Усольского района.
Фестиваль проводится Иркутским областным домом народного творчества более 20 лет раз в два года. Мероприятие призвано сохранять и развивать театральное искусство на селе. Каждый раз он открывает новые творческие коллективы, которые проходят обучение в рамках образовательной программы.
В этом году участие в фестивале примут более 20 любительских театральных коллективов, в том числе имеющие звание «Народный». Они представят полноценные спектакли продолжительностью от 30 минут до часа или фрагменты постановок. Конкурсная работа может быть исполнена в любом театральном жанре. Всего определено три номинации для детских, молодёжных и взрослых театров.
В состав жюри вошли: Александр Говорин (режиссёр любительского народного театра «Чудак» Ангарского ДК «Нефтехимик»), Тагир Хамитов (заслуженный работник культуры РФ, режиссёр молодёжного театра «Родничок», г. Ангарск) и Галина Базилева (ведущий специалист по жанрам творчества Иркутского областного дома народного творчества).
На отборочный заочный этап поступили 32 заявки. Экспертная комиссия просмотрела видеозаписи театральных коллективов и определила участников заключительного этапа фестиваля. Конкурсные просмотры на сцене пройдут 5 и 6 июня. Жюри обратит внимание на художественную ценность драматургического материала, полноту и выразительность раскрытия темы произведения, оригинальность режиссёрского замысла, актёрское и исполнительское мастерство, художественное оформление постановки. Запланировано проведение мастер-классов для артистов и круглых столов для руководителей коллективов.
Напомним, первый областной фестиваль-конкурс «Театральная деревня» состоялся в 1997 году в Иркутске. Базой проведения для последующих был выбран Мишелёвский дом культуры, где любительский театр существует с 1919 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
В Иркутской области проходит фестиваль сельских театров
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