В Железнодорожном районе Улан-Удэ отключили холодную воду

Вода появится в восемь часов вечера



В жилых домах по улицам Жуковского, Щорса, Амагаева, Белинского, Ленинградской, Шевченко, Лермонтова, Вакарина, Кольцова, Спортивной, Дундича, Нахимова, Маяковского (дома № 1б, 5, 3 и 1а) и переулку Нахимова (частный сектор) отключили холодную воду. Об этом сообщается в группе «Диспетчерская МУП Водоканал» в Viber.



Холодная вода отключена с 16.00 до 20.00 в связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводной сети Ду-150мм по улице Маяковского № 1.





